Spotify a enfin le droit d’afficher ses tarifs sur son application iOS en Europe

Les utilisateurs européens d’iPhone pourront bientôt s’informer sur les tarifs pratiqués par Spotify, et ce, sans à avoir à aller sur son site web. Cette belle avancée ne marque cependant pas la fin des litiges entre le géant suédois du streaming musical et la firme de Cupertino.

Source : Spotify

Longtemps critiquée pour ses commissions imposées aux développeurs, Apple a récemment été condamnée par l’Union européenne à une impressionnante amende de 1,84 milliard d’euros pour abus position dominante dans le secteur du streaming musical. Une sanction qui semble avoir incité la multinationale à assouplir sa position vis-à-vis de ses concurrents sur le marché européen, bon gré mal gré.

Spotify Télécharger gratuitement

En effet, fer de lance de l’opposition à Apple, Spotify a obtenu l’autorisation d’afficher sa grille tarifaire au sein de son application pour iOS. Les utilisateurs pourront ainsi consulter facilement les prix des différents abonnements et autres offres promotionnelles, sans être redirigés vers le site web de la plateforme.

Néanmoins, certains obstacles subsistent. S’abonner directement depuis l’application reste impossible, Spotify refusant de payer les commissions exigées par Apple. Le site web de l’entreprise reste donc indispensable pour souscrire à une formule Premium, une véritable gageure en 2024.

Vous ne rêvez pas, il s’agit bien des tarifs de Spotify… affichés sur l’application de Spotify // Source : Spotify

« Le combat continue »

Le parcours du combattant ne s’arrête pas là pour les utilisateurs, car ils devront se rendre eux-mêmes sur le site de Spotify. L’entreprise s’interdit, en effet, de rendre ses liens cliquables depuis son application pour iOS, une décision qui vise à empêcher Apple de prélever sa commission de 27 % sur chaque vente. Comble de l’absurde, elle n’a même pas le droit d’afficher son URL, spotify.com, même sans hyperlien.

La confrontation entre ces deux géants de la technologie est donc loin d’être terminée. Dans un billet de blog, Spotify déclare : « Bien qu’il s’agisse d’un progrès, ce n’est qu’un petit pas dans la longue marche pour donner aux utilisateurs d’iPhone des expériences qu’ils attendent et méritent dans leurs applications ».

« Le combat continue. Les utilisateurs d’iPhone du monde entier méritent de recevoir des informations sur le prix de nos produits, sur les bonnes affaires et les promotions, et sur les endroits où ils peuvent acheter ces produits en ligne », poursuit la firme. « Si la Commission européenne applique correctement sa décision, ils pourraient bénéficier d’avantages supplémentaires, tels que des options de paiement moins coûteuses et une meilleure expérience dans l’application. »