MyTF1 MAX : même TF1 semble avoir oublié Salto ¯\_(ツ)_/¯

TF1 lance un nouveau service de SVoD : myTF1 MAX. Un nouveau service qui va donc venir en concurrence de Salto, co-créé par... TF1.

« Le groupe TF1 teste en version beta une extension à sa plateforme de Replay », annonce la filiale de Bouygues par un court communiqué de presse. Le service en question s’appelle MYTF1 MAX et veut proposer une nouvelle façon de regarder les programmes de la première chaîne.

MYTF1 MAX, la SVOD en parallèle de l’AVOD

MYTF1 MAX « vient en complément du service actuel MYTF1 », mais alors, quelle différence ? Très simple, MYTF1 MAX est un service de SVOD proposé au tarif de 2,99 euros par mois la première année, puis 3,99 euros par mois. À l’inverse, MYTF1 est un service d’AVOD (pour Advertising Video On Demand), un service gratuit financé par la publicité.

MYTF1 MAX proposera non seulement des milliers d’heures de programmes en replay et en HD sans publicités, mais aussi un accès au direct des chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, LCI…).

Le service est lancé aujourd’hui en bêta fermée sur PC, smartphones et tablettes. Oui, vous avez bien lu, la TV n’est pas citée. Aucune date n’est avancée concernant la version finale du service.

Une belle pirouette

Bien qu’intéressant, ce lancement vient montrer une certaine volonté du groupe TF1 de s’émanciper des contraintes de son autre service de SVoD co-créé avec France Télévision et M6 : Salto. Ce dernier se voulait le concurrent de Netflix et Prime Video en France avec des programmes des différentes chaînes françaises, mais pas que. Tout comme les autres plateformes, Salto rachète du contenu et met ainsi à disposition de ses abonnés de nombreux programmes, parfois très populaires en dehors du petit écran.

Le prix de l’abonne de Salto démarre à 6,99 euros. En venant se positionner à moitié prix, TF1 tente de convaincre que son catalogue compte pour moitié dans l’offre Salto. Reste à savoir si cela réussira à attirer une clientèle qui a déjà de nombreux moyens de regarder Joséphine Ange Gardien et La Villa des Cœurs Brisés.