France Télévisions négocie un possible départ de Salto

Le groupe France Télévisions pourrait bientôt ne plus participer à l'aventure Salto. En cas de fusion des groupes M6 et TF1, un rachat des parts de France Télévisions dans Salto sera en effet opéré pour un montant de 45 millions d'euros.

De quoi sera fait l’avenir de Salto ? La plateforme de streaming française pourrait subir quelques changements de propriétaires avec l’éventuel départ de France Télévisions. C’est via un communiqué de presse des trois groupes que la nouvelle a été annoncée. En cas de concrétisation du rapprochement TF1-M6, France Télévisions se désengagerait totalement de la plateforme de SVoD Salto, qu’elle avait créé avec les deux autres groupes en 2020.

Salto : un rachat à 45 millions d’euros

En effet, le nouveau groupe né de la fusion TF1-M6 se retrouverait majoritaire, une situation qui ne conviendrait pas à France Télévisions. Si cela se fait bel et bien, TF1 et M6 rachèteraient la participation du groupe audiovisuel public, à hauteur de 33,33 %, comme ils s’y engagent dans leur communiqué, pour une valeur définitive de 45 millions d’euros.

Les choses ne sont cependant pas encore faites. « L’accord étant conditionné à la réalisation de la fusion des groupes M6 et TF1, Salto restera contrôlée conjointement par ses trois actionnaires tout au long de l’exercice 2022 pour poursuivre le développement de la plateforme », précise le communiqué.

Salto, la plateforme de SVoD à la française, a été lancée en octobre 2020 après de longues tractations entre France Télévisions, mastodonte de la télé publique, et TF1 et M6, deux des plus gros groupes de télé privés en France. La volonté affichée était clairement d’offrir une alternative française aux services de streaming très populaires que sont Netflix, Amazon Prime Video ou encore OCS.

Salto est une plateforme plutôt hybride, qui propose un accès aux chaînes de télévision, au replay, ainsi qu’à des contenus (séries, films, documentaires…) français comme étrangers. Début 2022, Salto cumulait environ 700 000 abonnés en France, quand Netflix atteint les 10 millions et OCS environ 3 millions. Des chiffres qui restent cependant plutôt encourageants. Reste que si le groupe France TV quitte le navire, il sera peu probable qu’il y laisse ses contenus originaux.

