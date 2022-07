Canal Plus pourrait racheter OCS

Selon le site de Varitety, Canal Plus et Orange auraient entamé des discussions pour un rapprochement. Le premier pourrait acquérir les divisions films, télévision et TV payante du second.

L’heure est aux fusions et aux rachats dans l’audiovisuel français. Après le rapprochement prochain de TF1 et M6, le groupe Canal+ et Orange auraient entamé des discussions pour voir le second céder certaines filiales au premier, annonce Variety.

Selon le site spécialisé américain, les divisions cinéma, télévision et SVoD (OCS) d’Orange sont sur la table. Canal+ détient déjà 33,3 % d’OCS, rappelle Variety, la chaîne de programmes à la demande déjà diffusée sur son bouquet depuis 2011 et sur ses différentes plateformes. Derrière ce rapprochement, le spectre de l’arrivée de Discovery+ semble pointer le bout de son nez.

Un accord de négociations exclusives semble en tout cas en cours d’élaboration et pourrait être conclu dès septembre avant d’être soumis ensuite aux autorités de la concurrence. Il faudrait ensuite une année avant que le tout soit effectif.

Le spectre Discovery+ en toile de fond

L’accord pourrait inclure Orange Studio (division des contenus en charge des coproductions, distribution en France et vente à l’étranger). OCS est un atout fort de la négociation. C’est la plateforme qui dispose de l’accord pluriannuel avec HBO, son principal atout auprès des abonnés, mais elle a souffert ces derniers temps de la concurrence des Netflix, Disney+ et autres Amazon Prime Video en France.

De plus, HBO appartient à Warner Bros Discovery qui doit déployer en France courant 2023 son service Discovery+, qui englobera tous les programmes du catalogue (Discovery Channel, Warner, HBO, Eurosport, etc.). Des contenus qui sont actuellement distribués en France en exclusivité par… Canal+ et Orange. Et les renégociations ne semblent plus aussi simples qu’avant pour les deux acteurs hexagonaux face à l’ogre annoncé, peu disposé à laisser filer ses atouts en route.

Acquérir les contenus cinéma et télévision d’Orange permettrait à Canal+ de peser davantage dans les négociations avec Warner Bros Discovery au-delà de 2023 et de conserver ainsi les programmes forts dans son bouquet. Et pourquoi pas conclure un accord de distribution exclusive comme c’est notamment le cas actuellement pour Eurosport comme chaîne du groupe américain, mais aussi comme il y est parvenu en premier lieu avec Disney+.

Devenir un géant français

Pour Canal+, le rachat serait de taille, mais indispensable. Le groupe propriété de Vivendi a déjà vu sa tentative rejetée en 2011 de fusionner avec OCS pour lancer une chaîne premium payante. Mais à l’époque, comme l’explique Enders Analysis à Variety, Canal+ dominait le marché, ce qui n’est plus le cas. La firme avait avalé son rival TPS en 2007 avant de le faire disparaître en 2012.

En acquérant OCS et toute l’offre cinéma d’Orange, le groupe Canal+ prendrait du poids auprès du monde du cinéma avec un fort investissement dans les productions françaises et européennes en plus des siennes. Des contenus qu’il peut diffuser six mois après leur sortie en salles à la différence de ses concurrents (15 mois).

Parmi les autres intentions de rachat prêtées à Canal+ pour grandir et devenir un acteur majeur face aux géants américains, on évoque Starz, le bouquet de streaming de Lionsgate ou encore une participation majoritaire dans le groupe médias Lagardère à hauteur de 57,35 %, avance Variety.

