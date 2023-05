Netflix : la fin du partage de compte très sévère avec les abonnés via Free ou Canal

La fin du partage de compte mise en place par Netflix impacte encore plus sévèrement les personnes abonnées ayant accès à la plateforme au travers d'un bouquet proposé par Free ou Canal+. Ces derniers sont en effet privés d'une fonctionnalité pourtant centrale : l'ajout, en option, d'un accès au compte par une personne supplémentaire, hors du foyer principal.

Vous avez accès à Netflix par l’intermédiaire d’une offre Free ou Canal+ (entre autres) ? Eh bien sachez que la plateforme est encore plus dure avec vous qu’avec certains de ses abonnés « classiques » concernant la fin du partage de compte, actée la semaine dernière en France. On apprend d’Univers Freebox que les utilisateurs dans cette situation sont tout simplement privés d’une fonctionnalité pourtant centrale dans la nouvelle politique de Netflix : la possibilité de laisser une personne supplémentaire accéder à son compte en l’échange d’une facturation additionnelle de 5,99 euros / mois.

C’est ce que Netflix précise noir sur blanc dans la dernière version de sa FAQ. « Les abonnés supplémentaires ne peuvent pas être ajoutés aux offres incluant Netflix en supplément ou aux comptes facturés par des tiers », explique la firme. Comme le soulignent nos confrères, la seule solution proposée aux abonnés concernés est le transfert de profil pur et simple. En clair, migrer le profil d’une personne utilisant le compte en dehors du foyer vers un nouvel abonnement bien à elle.

Une possibilité également refusée aux formules « accessibles » de Netflix

Notons toutefois que la position de Netflix concernant cette option de partage payante s’étend également (et malheureusement) aux formules les plus « accessibles ». Les offres « Standard avec pub » (5,99 euros/mois) et « Essentiel » (8,99 euros/mois) ne sont en effet pas éligibles, la plateforme de SVoD préférant réserver l’ajout d’un compte supplémentaire hors foyer à ses seules formules « Standard » (13,49 euros/mois) et « Premium » (17,99 euros/mois). Il est en effet possible d’ajouter un compte supplémentaire hors foyer avec la première, et un maximum de deux avec la seconde… pour un abonnement se chiffrant alors à presque 30 euros par mois pour l’offre Ultra HD.

Pour aller plus loin

Prix Netflix : quel abonnement choisir en mai 2023 ?

Pour rappel, la fin du partage de compte est encore en cours de mise en place sur Netflix en France. Comme le note Univers Freebox, certains utilisateurs parviennent ainsi encore à se connecter à un compte dont il ne sont pas titulaire, mais vraisemblablement plus pour très longtemps. Quant aux modalités de cette fin de partage, elles se focalisent pour l’instant sur sur le téléviseur et le réseau Wi-Fi de l’utilisateur qui paye l’abonnement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.