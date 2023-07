Netflix permet enfin de transférer des profils vers un autre compte existant

Netflix corrige enfin l'une des failles du service. Il est désormais possible de transférer plusieurs profils de son compte vers un autre compte Netflix. Une fonction très demandée, surtout par celles et ceux dont le foyer change.

Série après série, mois après mois, votre profil Netflix s’enrichit avec un algorithme de plus en plus précis et un historique bien à vous. Recommencer à zéro peut donc être très pénible lorsque vous souhaitez migrer sur un autre compte Netflix.

Le service de SVOD proposait jusque-là de migrer un seul profil vers un nouveau compte Netflix. Une fonction très limitée dès que vous désiriez diviser un foyer, mais garder grouper certains profils. Par ailleurs, il n’était pas possible de faire une migration vers un ancien compte. Il était temps de corriger tout cela.

Netflix s’adapte aux évolutions de la vie

Le service a annoncé qu’il devenait plus simple de faire des transferts de compte à partir du mardi 11 juillet 2023. Le géant de la SVOD a déclaré à Variety que « cette fonctionnalité a été très demandée par nos membres et nous sommes ravis de la proposer à tous ».

Cette fonction permet donc désormais de transférer un profil, avec son historique, sa liste, ses sauvegardes de jeux et ses recommandations, vers un compte déjà existant. Netflix mentionne plus cas d’usage pour un transfert de profil, dans tous les cas il s’agit de s’adapter aux évolutions de la vie. Par exemple, permettre à des enfants de créer leurs propres comptes une fois à l’âge adulte, ou un couple qui se sépare de pouvoir récupérer chacun son profil Netflix.

C’est aussi évidemment une étape de plus du plan de Netflix pour s’assurer que les utilisateurs arrêtent de partager leurs mots de passe et commencent chacun à payer leur propre abonnement.

