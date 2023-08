Disney vient d'annoncer une toute nouvelle salve de contenus (films et séries) pour le mois de septembre avec notamment la saison 2 de la mini-série Groot.

L’été arrive à son terme et les plateformes de SVoD dévoilent progressivement leurs programmes du mois de septembre. Aujourd’hui c’est Disney+ plus qui s’y colle et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est assez maigre malgré quelques séries et films qui valent le coup d’œil.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en septembre 2023

Je s’appelle Groot (saison 2)

Le petit arbre revient pour de nouvelles aventures dans la deuxième saison de Je s’appelle Groot. Cette fois-ci, Bébé Groot explore l’univers et au-delà à bord des vaisseaux spatiaux des Gardiens, se retrouvant face à face avec des créatures et des environnements encore jamais vus. La saison 2 reprend la même formule que la première, à savoir quelques épisodes sous forme de courts-métrages. Cette saison est réalisée et scénarisée par Kirsten Lepore et produite par Marvel Studios.

Black Girl (saison 1)

Basée sur le roman à succès du même nom de Zakiya Dalila Harris, la série originale sera diffusée en exclusivité à partir du 13 septembre sur Disney+. Elle se compose en 10 épisodes et relate l’histoire de Nella, une assistante éditoriale, qui en a assez d’être la seule fille noire de son entreprise. Elle va d’ailleurs découvrir que quelque chose de sinistre s’y trame.

6 septembre : Je s’appelle Groot (saison 2)

13 septembre : Au Plus Près des Animaux avec Bertie Gregory (saison 1) Black Girl (saison 1) Rassemblement (Making of de Les Gardiens de la Galaxie)

20 septembre : Irrésistible (saison 1) (Star Original) Rassemblement (Making of de Secret Invasion)



Les films qui arrivent sur Disney+ en septembre 2023

Traquée

À mi-chemin entre la science-fiction et le thriller, Traquée est un film étonnant dans le paysage des productions Disney. Il se base sur un scénario inédit mettant en scène une certaine Kaitlyn Dever qui se retrouvera traquée par une entoilée inconnue, un peu à la manière d’un The Thing ou d’un Alien. Par ailleurs, on attend d’en voir plus que le simple visuel ci-dessous, d’autant que la bande-annonce officielle n’est toujours pas disponible. Le long-métrage arrive le 22 septembre.

8 septembre : All Wet Bal de Campagne Le Kangourou de Mickey Les Bébés de l’Océan Pluto a des Envies Pluto Jongleur Pluto Junior Trolley Troubles

22 septembre : Traquée (Star Original)

29 septembre : Les Légendes



