Netflix teste une nouvelle façon de vendre des abonnement en France avec un partenaire étonnant

Netflix souhaite étendre son nombre d'abonnés en France et tente de nouvelles opportunités étonnantes pour y parvenir. Sa dernière trouvaille ? Vendre des abonnements aux clients de chez Carrefour pour que ces derniers bénéficient de réductions en magasin.

Le marché des services de VOD est impénétrable et voit naitre parfois des collaborations surprenantes. Netflix vient de s’associer à Carrefour pour donner naissance Carrefour Plus, un abonnement de 5,99 euros par mois offrant un accès à un compte Netflix Standard (avec pub) et la possibilité d’obtenir des réductions sur une sélection de produits dans les magasins Carrefours.

Les réductions prendront la forme de remise immédiate de 10% « sur plus de 6 000 produits du quotidien, alimentaires ou d’hygiène-beauté des marques Carrefour » comme l’indique le communiqué. L’autre avantage peut-être plus reluisant concerne la gratuité de la livraison à domicile dès 60 € d’achat.

La souscription peut se faire de deux manières : soit directement souscrire à l’abonnement sur le site de carrefour ou acheter une carte-cadeau affichant un QR code à valider sur le site de carrefour. Notez d’ailleurs que les autres abonnements à Netflix sont aussi disponibles, l’abonnement standard à 13,49 euros par mois et l’abonnement Premium à 19,99 euros par mois.

Pour aller plus loin

Prix Netflix : quel abonnement choisir en janvier 2024 ?

Une expérimentation amenée à se développer en France ?

Pour le moment, Netflix et Carrefour expérimentent cette nouvelle formule d’abonnement dans 108 magasins participants des agglomérations de Rouen et Bordeaux. Évidemment, suivant le succès de cette opération, Carrefour et Netflix seront sans doute amenés à la développer dans tous les magasins français de l’enseigne d’ici 2025.

Carrefour avance d’ailleurs l’argument (un peu forcé) du pouvoir d’achat pour promouvoir sa campagne :

nous cherchons toujours à innover en proposant de nouveaux services et promotions afin d’améliorer l’expérience de nos clients et défendre leur pouvoir d’achat. Avec le programme Carrefour Plus, en partenariat avec Netflix, nous souhaitons aider nos clients à ne pas faire de compromis entre divertissement et alimentation.

À voir maintenant si Netflix trouve aussi son compte dans cette équation et peut-être étendre ce type d’abonnement à d’autres enseignes.