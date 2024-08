Netflix et Crunchyroll piratés : plusieurs séries et animes ont été diffusés en ligne avant leur sortie

ll ne s’agit pas là d’une simple fuite sur un projet en cours de production ou une date de sortie. Cette fois-ci, des séries et animes des plateformes Netflix et Crunchyroll ont carrément été diffusés en ligne. Ces productions devaient sortir au plus tard en 2025.

Dans le monde de la production de séries et des plateformes SVoD, les leaks sont une menace permanente, même omniprésente. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises que des images et même des extraits vidéo de productions à gros budget comme Game of Thrones fuitent sur internet. En revanche, que l’intégralité des épisodes d’une série soit piratée, c’est beaucoup plus rare. Et c’est bien ce qui est arrivé chez Netflix et Crunchyroll dont des sorties à venir se baladent sur internet.

Arcane, Heartstopper, Terminator Zero… une fuite historique

C’est une fuite qui impressionne tant par la quantité que par son contexte : quelques jours auparavant, c’était l’épisode final de la deuxième saison de House of the Dragon qui était publié sur les réseaux sociaux, et ce une semaine avant sa diffusion officielle. Sauf que cette fois-ci, ce n’est pas un épisode qui a fuité, mais plusieurs épisodes de plusieurs séries Netflix et Crunchyroll. Malgré les efforts des plateformes pour colmater les fuites, le mal est fait et plusieurs fans de la série Arcane ont pu apprécier, pas très légalement, cinq épisodes de la deuxième saison devant paraître en novembre.

Pas seulement Arcane, sept épisodes de la troisième saison de Heartstopper se promènent aussi sur internet, tout comme la saison entière de la nouvelle série Terminator Zero devant sortir fin août. Un porte-parole de Netflix a expliqué auprès de The Wrap que la fuite a eu lieu chez un de ses partenaires de post-production et que les « équipes prennent énergiquement des mesures pour les faire disparaître ». Le N rouge n’a toutefois pas annoncé s’il comptait avancer les dates de parution des séries leakées.

Même son de cloche chez Crunchyroll qui a vu des épisodes de Dandadan et de Ranma ½ fuiter en ligne. Mais le cas le plus inquiétant est celui du film d’animation Mononoke The Movie: Phantom in the Rain. Sorti en juin dans les salles obscures japonaises, il ne devait pas sortir dans le catalogue Netflix avant 2025.

