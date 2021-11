Le VPN Surfshark fête le Black Friday en avance avec une offre à 1,91 €/mois

Cette année, le Black Friday débute en avance chez Surfshark qui a décidé de dégainer son offre dès le début du mois de novembre. Le fournisseur de VPN nous propose en effet son abonnement de deux ans à 1,91 euro par mois, avec trois mois supplémentaires offerts.

Avec la part de plus en plus importante que prend Internet dans nos vies, la protection de la vie privée et des données personnelles est devenue un véritable enjeu. Afin d’assurer cette protection, et en complément de l’application de bonnes pratiques lorsque l’on navigue sur le net, les VPN constituent des outils de choix. C’est le cas de Surfshark, un fournisseur de VPN premium qui se démarque grâce à ses services classés parmi les meilleurs du marché.

En ce mois de novembre, Surfshark a décidé de célébrer le Black Friday en avance avec une offre alléchante. Afin d’accéder à tous les services du fournisseur de VPN pendant deux ans, il vous faudra débourser 1,91 euro par mois seulement. Mieux, Surfshark vous offre 3 mois d’abonnement supplémentaires pour toute souscription.

Pourquoi choisir Surshark ?

Une infrastructure qui favorise la protection de la vie privée

Créé en 2018, Surfshark s’est rapidement fait remarquer pour la qualité et la sécurité de son infrastructure. Comptant plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays à travers le monde, la société a su relever haut la main l’audit de sécurité réalisé par le cabinet indépendant Cure35 et ce, dès sa première année.

Surfshark se démarque par une politique stricte de non-journalisation des données personnelles de ses utilisateurs. Pour ce faire, il peut compter sur deux solides atouts :

l’utilisation de serveurs 100 % RAM qui ne peuvent, par nature, que stocker des données éphémères ;

son implantation dans les îles Vierges Britanniques, un pays qui n’oblige pas à conserver les logs de ses utilisateurs.

L’une des meilleures plateformes pour contourner les géoblocages

À l’heure actuelle, Surfshark se positionne comme l’un des VPN les plus efficaces en matière de contournement des géoblocages. Si le fournisseur ne possède pas de serveurs dédiés exclusivement au streaming, ses serveurs permettent tout de même de profiter des catalogues des plateformes de SVoD étrangères sans restriction, et dans la meilleure qualité qui soit.

Surfshark fait aussi des merveilles lorsqu’il s’agit de contourner les géoblocages depuis un pays extrêmement protecteur. Son protocole Shadowsocks couplé à la fonction NoBorder permettent ainsi d’accéder à des services bannis de certains pays, comme Instagram ou Google en Chine par exemple.

Un seul abonnement pour protéger tous vos appareils

L’un des avantages de Surfshark réside incontestablement dans son accès illimité. Un simple abonnement peut en effet être utilisé sur tous les appareils de votre choix en même temps. Pour en profiter, rien de bien compliqué. Il suffit simplement de télécharger et de se connecter à l’une des nombreuses applications disponibles, sur smartphones, ordinateurs et même navigateurs.

Et si jamais vous avez le moindre problème, vous pouvez toujours compter sur un service client extrêmement réactif et accessible, y compris en français grâce à un outil de traduction automatique.

Serveurs ultra-rapides et bloqueur de pop-up cookie : l’offre Surfshark évolue

Afin de proposer une expérience utilisateur parmi les meilleures qui soient, Surfshark fait perpétuellement évoluer son offre de service, que ce soit en améliorant son infrastructure ou en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Au cours du mois d’octobre, le fournisseur a ainsi ajouté une extension permettant de bloquer les pop-up de cookie, et d’améliorer la vitesse de ses serveurs dans de nombreux pays.

De nombreux sites, lorsque vous les visitez pour la première fois, vous demandent d’accepter leurs cookies avant même que vous puissiez accéder à leur contenu. Voilà pourquoi Surfshark a développé un bloqueur de pop-up de cookies, une extension pour votre navigateur qui vous débarrassera de ces fenêtres importunes. Selon les sites, ce bloqueur pourra simplement bloquer le processus, ou accepter l’installation des cookies à votre place, pour vous laisser naviguer à votre guise.

Deuxième nouveauté, et pas des moindres, Surfshark a débuté une campagne de remplacement de ses serveurs 1 Gb/s par des serveurs 10 Gb/s. De quoi augmenter considérablement le débit dans les régions concernées, et éviter les phénomènes d’encombrement. Pour le moment, 12 des 65 pays dans lesquels Surfshark possède des serveurs sont concernés. Parmi eux, les USA, le Canada, mais aussi la France, le Japon ou encore l’Allemagne.

L’abonnement Surfshark en bref

Ayant rapidement su se hisser parmi les meilleurs fournisseurs de VPN disponibles sur le marché, Surfshark VPN se démarque grâce à une politique tarifaire extrêmement agressive, et des prestations plus que satisfaisantes. Pour rappel, l’abonnement Surfshark vous permet de profiter chaque mois de :

Plus de 3200 serveurs disséminés dans 65 pays ;

Un contournement des géoblocages très efficace ;

La possibilité d’utiliser les services de Surfshark sur tous vos appareils sans restriction ;

Un cryptage des données AES 256 ;

Une politique stricte de non-journalisation des données personnelles.

À l’approche du Black Friday, Surfshark vous propose de découvrir son abonnement deux ans à 1,91 euro par mois, soit 51,50 euros en tout. En choisissant de profiter de cette offre, vous obtiendrez aussi trois mois d’abonnement supplémentaires gratuitement. À noter que Surshark propose en sus une politique de remboursement intégral pendant 30 jours en cas d’insatisfaction.