Microsoft teste un VPN natif pour Edge, propulsé par Cloudflare

Microsoft a commencé à tester une nouveauté intéressante sur Edge : l'ajout d'un équivalent de VPN intitulé « Microsoft Edge Secure Network ». Propulsée par Cloudflare, cette fonctionnalité devrait permettre à Edge de revenir dans la course face à certains navigateurs concurrents.

Après Opera, Mozilla ou encore Brave, Microsoft s’intéresse à son tour à la question d’un VPN intégré directement à son navigateur Edge. On apprend de XDA Developers que la firme a commencé à tester un équivalent de VPN baptisé « Microsoft Edge Secure Network ». Mentionnée sur une page de support ajoutée au site officiel de Microsoft, cette nouveauté est motorisée par l’américain Cloudflare.

Comme le précise XDA, cette fonctionnalité n’est pas déployée sur Edge à ce stade. Elle n’est d’ailleurs même pas encore accessible sur le canal développeur d’Edge, mais elle semble similaire au service 1.1.1.1 de Cloudflare. Ce dernier reprend les principales fonctions d’un VPN, à savoir le chiffrement de vos données de navigation (afin de les rendre inaccessibles par des tiers, y compris par le FAI), mais aussi la possibilité d’accéder à des sites web géo-restreints ou à du contenu bloqué dans votre région ou pays.

1 Go de data offert par mois… après s’être connecté à son compte Microsoft

S’il souhaite ajouter un VPN à Edge, Microsoft ne veut pas non plus d’une fonction « open bar » qui lui coûterait une fortune. On apprend donc qu’il faudra être connecté à un compte Microsoft pour profiter de 1 Go de data offert, renouvelé chaque mois. Rien de surprenant ici : la plupart des VPN sont payants. On ignore par contre si une version payante permettra d’utiliser plus de données, mais cela paraît possible.

Reste la question du déploiement de cette nouveauté. D’après XDA cela pourrait se concrétiser bientôt, d’abord sur Edge Canary ou sur le canal développeur, avant une mise à disposition en bêta auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Une fois lancée, cette fonction sera accessible depuis le « menu aux trois petits points », installé en haut à droite de l’interface. Elle permettra à Microsoft de mettre Edge au niveau de la concurrence d’Opera ou encore de Brave, qui proposent un VPN intégré depuis plusieurs années maintenant.

