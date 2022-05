VPN : Surfshark joue la carte des French Days avec une offre à 2,49 € par mois seulement

Déjà reconnu pour son très bon rapport qualité-prix, l'abonnement à Surfshark est encore moins cher pour les French Days. De quoi protéger sa connexion et accéder aux catalogues étrangers de Netflix à moindre prix.

Si les French Days sont la bonne occasion d’acquérir du matériel à bon prix, c’est aussi le bon moment pour trouver des abonnements moins chers, comme celui à un VPN. Si vous recherchez de quoi vous connecter depuis l’étranger et sécuriser votre connexion à internet, Surfshark a justement une offre promotionnelle à ne pas manquer.

L’abonnement d’un an à Surfshark One descend au prix de 2,49 euros par mois, soit à peine 30 euros pour la période. Un très bon prix pour l’un des meilleurs VPN du marché.

Quels sont les principaux avantages d’un VPN comme Surfshark ?

Un VPN est un outil de cybersécurité qui cherche à sécuriser votre connexion à Internet. Pour que cela fonctionne, votre connexion doit alors transiter par les propres serveurs du fournisseur de VPN. Dans le cas de Surfshark, il y a en plus de 3 200 répartis dans 65 pays. Cela permet deux choses :

De chiffrer sa connexion à internet et de la rendre impénétrable en passant par des serveurs sécurisés ;

de pouvoir délocaliser sa connexion à l’étranger, et donc accéder à des contenus géobloqués comme le catalogue américain de Netflix.

Un VPN est également très pratique lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, qui peuvent être compromis ou peu sécurisés. En activant Surfshark avant de vous connecter sur ce type de réseaux, vous évitez tout risque de voir vos informations personnelles siphonnées.

Surfshark : la solution tout-en-un pour sa cybersécurité

En complément d’un accès à un VPN, Surfshark offre aussi plusieurs outils pour maitriser sa cybersécurité, compris dans l’abonnement en promotion à 2,49 euros par mois. On retrouve :

Un antivirus, qui protège vos appareils des virus et des fichiers nuisibles ;

un moteur de recherche Surfshark sans publicités et sans tracking ;

Alert, un outil qui vous prévient lorsque vos coordonnées apparaissent dans des fuites de données.

Tous ces outils, en complément du VPN, offrent une protection complète de vos appareils sur Internet. Votre connexion est chiffrée, mais vos téléchargements ou encore vos données personnelles sont surveillés afin d’éviter toutes menaces.

Une application pour tous vos appareils

Tous ces outils sont accessibles depuis l’application Surfshark, disponible sur macOS, Android et Windows. La version iOS ne propose pour l’instant que le VPN, les autres outils arriveront plus tard dans l’année.

L’application est très simple d’utilisation. Vous avez un bouton pour sécuriser votre connexion rapidement, mais aussi une liste de pays pour choisir depuis quel serveur vous désirez vous connecter. On retrouve également des options plus avancées dans les paramètres de l’application. Il est par exemple possible de choisir son protocole de connexion, d’activer le split tunneling ou encore le kill switch. Des termes qui parleront aux connaisseurs.

Surfshark : une offre des French Days à ne pas louper

Déjà proposé à un très bon rapport qualité-prix, l’abonnement à Surfshark est encore plus intéressant pour les French Days. L’offre actuelle, qui regroupe tous les outils du fournisseur VPN, tombe à 2,49 euros par mois. Chose rare, l’abonnement ici ne dure qu’un an. Vous n’avez pas besoin de vous engager sur une longue période de 3 ans.

Enfin, Surfshark fait partie des rares VPN à ne pas imposer de limites d’appareils à son abonnement. Vous pouvez alors utiliser votre VPN depuis votre smartphone, PC ou encore tablette, et même le prêter à vos amis quand ils en ont besoin.