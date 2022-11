Pourquoi le Black Friday est le meilleur moment pour souscrire à une offre VPN ?

Utiliser un VPN présente pléthore d’avantages dans votre quotidien. Sécurité maximale, anonymat, nombreux sont les avantages d’un tel service. Et pour ce Black Friday NordVPN, l’un des meilleurs hébergeurs, propose des formules dont les prix baissent jusqu’à 68 % de leur tarif initial. Une occasion en or qui prendra fin le 30 novembre prochain.

En 2022, s’équiper d’un VPN permet de bénéficier de tout un tas d’avantages très intéressants. Sécuriser sa connexion pour naviguer en toute tranquillité sur internet, est évidemment la première utilisation de l’outil. Contourner des restrictions d’accès à certains sites dans certains pays, ou encore pouvoir comparer les prix sur certains produits en est une autre.

Bref, il n’y a que de bonnes raisons de souscrire à une offre VPN, surtout pendant le Black Friday. Ça tombe bien, jusqu’au 30 novembre, l’hébergeur propose des réductions sur deux ans d’abonnement pouvant aller jusqu’à -68 %.

Sécuriser sa connexion pour naviguer en paix

En 2022, la sécurité de votre navigation est devenue une priorité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en vous connectant depuis votre ordinateur ou votre smartphone sans utiliser de VPN, il est bien plus facile de suivre vos déplacements sur la toile.

Utiliser un VPN permet donc deux choses : délocaliser votre adresse IP et chiffrer votre connexion pour créer un tunnel sécurisé garantissant votre anonymat sur internet.

Cependant, sur ce point, tous les VPN ne se valent pas. Lorsque l’on veut protéger sa connexion, il est préférable de choisir un VPN qui possède une quantité importante de serveurs répartis à travers le monde. NordVPN, avec pas moins de 5200 serveurs répartis dans 60 pays, est l’un des hébergeurs possédant le plus grand nombre de points d’accès. Il vous est ainsi possible de vous localiser à peu près partout dans le monde.

Contenu restreint ? Aucun problème avec un VPN

L’avantage ? Avec de multiples points d’entrée situés partout dans le monde, il est également possible d’accéder à n’importe quel contenu et ce quelles que soient les restrictions imposées par le pays dans lequel vous vous trouvez, que ce soit pour une courte ou une plus longue durée.

Pour contourner le problème, rien de plus simple. Que vous utilisiez le site ou l’application NordVPN, l’accès et l’activation de votre VPN restent simples et intuitifs. Pour cela, il vous suffit de choisir sur la carte du monde le point d’accès auquel vous souhaitez vous connecter, et l’hébergeur s’occupe du reste. Non seulement, en quelques secondes, votre adresse IP est modifiée, mais vous bénéficiez également du protocole de connexion maison de NordVPN : NordLynx.

NordVPN au secours de votre shopping en ligne

Vous envisagez d’aller voir du pays pour les fêtes de fin d’année ? Savez-vous que d’un pays à l’autre le prix des billets de transports, le logement ou encore les locations de véhicule peuvent varier de manière conséquente, parfois jusqu’à plusieurs centaines d’euros ?

Des cas similaires sont également observés pour la souscription à certains services en ligne. Utiliser un VPN vous permet ainsi de benchmarker précisément le prix de nombreux biens et services pour choisir celui qui vous coûtera le moins cher. Un avantage non négligeable en période d’inflation.

Pour le Black Friday, le prix des abonnements deux ans NordVPN perdent jusqu’à 68 %

En parlant de choisir le meilleur service au meilleur prix… savez-vous que pendant la période du Black Friday, NordVPN propose de très belles offres à des tarifs très raisonnables ? L’hébergeur fait en effet chuter le prix de ses abonnements de deux ans de 68 % pour les plus avantageux.

Il propose ainsi trois formules à des tarifs très attractifs :

L’Essentiel : l’accès aux serveurs NordVPN, une protection antivirus et un bloqueur puissant de publicités. Il est en ce moment à -63 % ;

: l’accès aux serveurs NordVPN, une protection antivirus et un bloqueur puissant de publicités. Il est ; l’Avancé : l’ensemble des services de l’essentiel complétés par un gestionnaire de mots de passe et un scanner de vulnérabilités. Il est en ce moment à -62 % ;

: l’ensemble des services de l’essentiel complétés par un gestionnaire de mots de passe et un scanner de vulnérabilités. Il est ; l’Ultime : l’accès complet aux services de la formule Avancée ainsi qu’1 To de stockage dans un cloud chiffré. Il est en ce moment à -68 %.

Jusqu’au 30 novembre, l’Essentiel propose ainsi 3 mois gratuits à 2,99€/mois, soit 80,73 euros en deux ans. L’Avancé quant à lui offre 3 mois gratuits à 3.99€/mois soit 107,734 euros sur deux ans. L’Ultime enfin, annonce 3 mois gratuits à 5,29€/mois, soit 142,83 euros sur deux ans. Ce dernier est très avantageux si l’on prend en compte le stockage dans le Cloud de 1 To. Il est en effet rare que les hébergeurs de données dans le cloud proposent 1 To de stockage pour moins de 6 euros par mois. Si vous ajoutez en plus un excellent VPN et un puissant gestionnaire de mot de passe, c’est une excellente affaire.

Autre avantage : si au bout de deux ans votre abonnement, vous ne le prolongez pas, il s’arrête de lui-même. Il n’y aura donc pas de mauvaise surprise à la fin de votre période de promotion. Si vous souhaitez en revanche continuer à utiliser NordVPN, en un clic, vous pourrez prolonger votre abonnement. Simple, rapide et surtout, bien pensé.