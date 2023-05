Rapide et bourré d’options, ce VPN est au prix de deux tradis (pas trop cuites)

Vous avez toujours hésité à prendre un VPN ou vous cherchez un nouvel abonnement à bon prix ? Pour les French Days, Surfshark a concocté une offre qui devrait vous convaincre. Pendant les prochains jours, son tarif passe à seulement 2,21 euros par mois. L'un des meilleurs prix du moment.

Comme pour les forfaits mobiles ou le prix des smartphones, les VPN ont aussi répercuté l’inflation sur leurs tarifs. Rares sont encore les bons VPN qui proposent des abonnements mensuels sous la barre des 3 euros. Pour le début des French Days, Surfshark propose une offre vraiment intéressante sur son abonnement de 2 ans. Celui-ci est accompagné de 3 mois offerts, ce qui fait chuter son prix mensuel à 2,21 euros (hors-taxe) par mois.

Au final, l’abonnement revient à 59,76 euros (hors-taxe), ce qui est un excellent prix. Comme d’habitude avec Surfshark, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est disponible pour se faire une idée de la qualité du service.

Pour jouer en ligne, pour regarder des vidéos ou tout simplement pour naviguer en sécurité sur internet, les VPN sont très utiles au quotidien. Garants d’une sécurité renforcée et d’une meilleure confidentialité de vos données, les VPN sont aussi appréciés pour leur fonctionnalité de localisation personnalisée de l’IP.

Un VPN pour délocaliser sa connexion

Si la mission principale des VPN est de renforcer le niveau de sécurité de votre connexion internet en la chiffrant, le VPN de Surfshark peut aussi la délocaliser aux quatre coins du monde.

C’est le principal avantage d’un VPN : au lancement de l’application, vous pouvez choisir un pays situé sur les 5 continents. En un clic, la connexion internet est déportée en Hollande, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou en Amérique du Sud. Le choix du serveur a alors toute son importance. Sur ce point, Surfshark dispose d’un beau parc de plus de 3200 serveurs répartis dans 100 pays, avec des vitesses de connexion pouvant atteindre 10 Gbits/s sur certains d’entre eux.

Des fonctionnalités avancées pour les gros utilisateurs

Surfshark a aussi prévu une série de fonctionnalités complémentaires pour adapter les paramètres de son VPN à ses activités et éviter des ralentissements inutiles. Par exemple, le split tunneling vous permet d’exclure un site web ou une application de la protection VPN. C’est particulièrement utile lorsque vous téléchargez un gros jeu sur Steam, par exemple, et que vous souhaitez profiter de la connexion VPN pour regarder Netflix. Le téléchargement du jeu ne sera pas bridé par la connexion VPN.

Une protection pour des usages de tous les jours

Surfshark a aussi pensé à tous ceux dont l’activité sur internet est plus basique. Grâce à l’extension CleanWeb 2.0 offerte avec son VPN, les publicités et les messages réglementaires liés à la collecte de cookies sont automatiquement bloqués. Les pages web se chargent donc plus vite et les vidéos YouTube ne sont plus systématiquement interrompues par des publicités intempestives. Non seulement vous gagnez du temps, mais en prime, vous économisez une belle quantité de données mobiles sur votre forfait !

Pratique et source d’un plus grand confort de navigation, CleanWeb 2.0 vous protège aussi contre les sites malveillants grâce à sa double fonctionnalité anti-phishing et anti-malware.

Des fonctionnalités de sécurité avancées

Sur le volet de la sécurité, Surfshark a également mis le paquet. Dès lors que son VPN est activé, toutes vos données bénéficient d’un chiffrement renforcé (AES 256). En termes de confidentialité, même combat. Surfshark s’engage à n’enregistrer aucun journal et aucune donnée de connexion sur ses propres serveurs. Ces derniers sont d’ailleurs tous obfusqués, de sorte que même votre FAI ne sache pas que vous utilisez un VPN.

Pour aller encore plus loin, Surfshark a aussi prévu une fonctionnalité kill switch, qui bloque automatiquement votre accès à internet dès que la connexion au serveur VPN est rompue. Ainsi, vos données ne sont jamais exposées à votre insu.

Deux autres outils viennent compléter les options déjà avancées du VPN de Surfshark. Celles-ci s’adressent davantage à des utilisateurs expérimentés ou ayant des besoins de sécurité et de confidentialité élevés :

le rotateur d’IP modifie automatiquement et très régulièrement votre adresse IP, sans pour autant vous déconnecter du serveur ;

le double VPN vous connecte à deux serveurs différents, basés dans deux pays distincts, avec à chaque étape un nouveau chiffrement des données.

Avec chacune de ces deux options, vous devenez encore plus difficile à tracer. Réservées plutôt pour des activités sensibles ou lorsque vous voyagez dans des pays soumis à de fortes restrictions, celles-ci peuvent générer quelques ralentissements. Elles ne sont à utiliser qu’avec parcimonie.

Une offre complète à prix mini

Jusqu’au 2 mai, à l’occasion des French Days, Surfshark affiche son VPN à seulement 2,21 euros (hors-taxe) par mois avec un engagement de 2 ans.

Si l’éditeur propose l’une des offres les plus avantageuses du marché, celui-ci vous autorise en plus à l’installer sur un nombre illimité d’appareils. Vous pourrez ainsi protéger vos propres terminaux, mais aussi ceux de votre famille et de vos amis. Dans tous les cas, Surfshark s’engage à ne jamais limiter votre bande passante.

Les bonnes nouvelles n’arrivant jamais seules, Surfshark vous propose de tester son VPN pendant 30 jours et vous rembourse la première mensualité si vous n’êtes pas satisfait.