CyberGhost VPN : voici l’offre immanquable de 2024 pour protéger ses nouveaux appareils

Smartphones, tablettes et autres PC portables ont-ils peuplé votre sapin de Noël ? Pour bien utiliser ces nouveaux appareils, il faut aussi penser à les protéger. Et pourquoi pas avec le VPN CyberGhost actuellement en promotion ?

Afin de sécuriser ses appareils connectés à Internet et les faire durer plus longtemps, rien ne vaut un VPN. Ce couteau suisse numérique peut vous protéger de bien des menaces lors de votre navigation web.

À l’occasion de cette nouvelle année, le VPN de CyberGhost profite justement d’une baisse de prix de 83 %, avec 4 mois supplémentaires offerts. L’ensemble vous revient ainsi à 2,03 euros par mois seulement lors de la souscription à un abonnement de deux ans. Le fournisseur vous permet même d’essayer gratuitement son service pendant 45 jours grâce à sa garantie satisfait ou remboursé.

À quoi sert un abonnement à un VPN ?

Dans les grandes lignes, un VPN vous permet de sécuriser la connexion à Internet de vos appareils en la faisant transiter par des serveurs chiffrés. CyberGhost en compte plus de 9 500, répartis dans 91 pays différents.

Une solution technique, accessible depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur ou encore une Smart TV, qui offre de nombreux usages :

la confidentialité de vos activités sur Internet, même lors de la connexion à un réseau WiFi peu protégé, comme dans les aéroports ;

le contournement des géoblocages sur Internet, vous donnant accès à plus de contenus, notamment sur les plateformes de streaming ;

la sécurité et la confidentialité des fichiers téléchargés et uploadés depuis votre appareil protégé par un VPN ;

la possibilité de réaliser des économies lors de la réservation de vols en délocalisant votre connexion à l’étranger ;

la possibilité de contourner la censure de certains sites web quand vous voyagez dans des pays aux régimes autoritaires.

Un VPN aux fonctionnalités avancées

Tous les VPN ne se valent pas pour profiter de toutes ces fonctionnalités. Celui de CyberGhost fait partie des plus performants et complets que vous pouvez trouver sur le marché actuellement. Noté 8/10 par la rédaction de Frandroid, il propose bon nombre de fonctionnalités avancées permettant de tirer le meilleur de son abonnement.

Vous pouvez par exemple compter sur le kill switch, qui coupe automatiquement la connexion à Internet de votre appareil dès lors que la liaison avec le serveur VPN est rompue. Cela vous évite ainsi d’accéder au réseau web sans protection, même pour quelques instants seulement.

Enfin, CyberGhost dispose de plusieurs serveurs destinés à répondre à des besoins spécifiques, comme le contournement des géoblocages des plateformes de SVoD ou le jeu en ligne. Tout cela est opéré depuis l’application de CyberGhost, qui dispose d’une interface intuitive et facile à utiliser, même si vous ne disposez pas de connaissances techniques en la matière.

Disponible sur (presque) tous les appareils

L’application de CyberGhost est disponible sur presque tous les appareils qui peuvent se connecter à Internet : smartphones et tablettes iOS ou Android, ordinateurs Windows et macOS et Smart TV. Il est même possible de l’installer directement sur son routeur WiFi, afin d’étendre la protection automatiquement à tous les appareils connectés à votre réseau.

Mieux, CyberGhost peut être installé et tourner sur sept appareils différents en simultané, sans surcoût. De quoi l’installer partout et, pourquoi pas, en faire profiter gratuitement quelques proches.

À l’occasion de cette nouvelle année, CyberGhost applique une remise de 83 % à son abonnement VPN de deux ans. Le fournisseur offre également 4 mois d’abonnements supplémentaires. Cela revient au tarif de 2,03 euros par mois, soit à peine plus qu’un café dans un troquet.