Vous pensez que la navigation privée protège votre vie privée ? Eh bien pas vraiment

Aujourd’hui, la plupart des navigateurs web proposent un mode de navigation privée qui permet de se promener incognito sur internet. Du moins, en théorie. Car si l’on en croit les dernières révélations en la matière, en particulier celles concernant Google et le mode incognito de Chrome, rien n’est moins sûr…

Juin 2020, William Byatt, Chanson Brown et Maria Nguyen entament une action en justice contre Google. La raison ? Selon eux, le mode incognito de Chrome, qui permet normalement de protéger la vie privée des internautes qui l’utilisent, est loin d’être irréprochable. Suivi et collecte de données, récupération d’informations par des outils publicitaires, identification des internautes : aucune donnée n’est à l’abri. Et tout cela, bien évidemment, à l’insu des utilisateurs et en parfaite contradiction de la vocation première d’un tel mode de navigation.

Réglée à grand coup de dollars par Google (près de cinq milliards quand même), cette affaire questionne la fiabilité des modes de navigation privée proposés par les navigateurs internet et plus globalement, celles des entreprises qui se cachent derrière. Peut-on vraiment leur faire confiance pour protéger nos données personnelles et plus globalement, notre vie privée lorsque l’on navigue sur internet ? La réponse est loin d’être simple.

La navigation privée n’est pas une navigation anonyme (et la différence est importante)

Contrairement à ce que l’on pourrait croire au premier abord, navigation privée et navigation anonyme sont deux choses très différentes. Et cette différence est loin d’être anodine lorsque l’on parle en termes de protection de la vie privée et de la confidentialité des données personnelles.

La navigation privée, aussi appelée mode incognito pour les utilisateurs de Chrome, est un mode qui, une fois mis en route, désactive certaines fonctionnalités du navigateur. La principale, et sans doute la plus importante, concerne les cookies de suivi et la saisie d’information. Dans un cas comme l’autre, aucune information n’est enregistrée par le navigateur, ce qui est plutôt une bonne chose sur le plan de la confidentialité.

L’autre avantage de la navigation privée intervient au terme de la session. Fermer sa fenêtre de navigation privée, c’est signer la suppression des cookies, de l’historique de navigation ou encore de la liste des fichiers téléchargés (même si les fichiers en eux-mêmes restent conservés sur le disque dur du PC).

Sur le papier, cela semble parfait, mais la réalité est tout autre. Car la navigation privée n’assure pas votre anonymat au sens ou en l’entend en matière de cybersécurité. Pourquoi ? Tout simplement parce que de nombreux tiers peuvent malgré tout avoir accès à des informations sur vous et vos habitudes, sans que vous le sachiez.

Les sites que vous visitez, par exemple, conservent une trace de votre passage et de votre parcours, notamment grâce à votre adresse IP qui reste la même. C’est aussi le cas si vous décidez de vous connecter à l’un de vos comptes (messagerie, réseau social, boutique en ligne). Cela n’empêche pas non plus votre fournisseur d’accès à internet de savoir tout ce que vous faites.

Enfin, et c’est assez important pour être souligné : la navigation privée ne protège en rien contre les malwares, le phishing ou toute autre pratique du même acabit pouvant porter atteinte à l’intégrité de vos données ou de votre vie privée.

Dans ce cas, pourquoi utiliser la navigation privée ?

Soyons clairs, si vous cherchez un outil pour protéger vos données personnelles et votre privée sur le web, la navigation privée n’est pas l’outil idéal. Est-ce qu’il faut la bannir pour autant ? Pas forcément, car la navigation privée peut s’avérer utile dans certains cas précis.

Le principal reste sans aucun doute celui du partage d’ordinateur. Si jamais vous utilisez un ordinateur public ou partagé, la navigation privée peut vous aider à protéger votre activité en ligne. L’absence d’enregistrement des cookies et la suppression de l’historique de navigation empêchent les autres utilisateurs de savoir ce que vous avez pu faire, notamment les sites visités durant votre session.

Autre avantage à l’absence de cookies : la disparition de toute forme de tracking. Chaque nouvelle session de navigation privée ressemblant à feuille blanche, vous ne serez jamais soumis à de la publicité ciblée sous quelque forme que ce soit. Cette absence de tracking peut aussi s’avérer pratique si vous envisagez de partir en voyage, les sites de vente de billets de train ou d’avion ne pouvant gonfler les prix suite à votre précédente visite.

Comment réellement protéger sa vie privée lorsque l’on navigue sur internet ?

Si la navigation privée peut avoir quelques bénéfices, il ne s’agit pas d’un bon moyen pour se protéger lorsque l’on surfe sur le web. Si jamais vous cherchez une manière de naviguer de manière complètement anonyme, tout en assurant la sécurité de vos données, il n’y a pas trente-six solutions : vous allez devoir utiliser un VPN. Le VPN, ou Virtual Private Network (réseau privé virtuel en bon français), est un petit programme qui s’intercale entre votre ordinateur et les serveurs distants.

Un intermédiaire bien pratique dans la mesure où il délocalise votre adresse IP et chiffre toutes les données qui transitent par lui. Résultat des courses, personne, pas même votre fournisseur d’accès à internet, ne peut savoir ce que vous faites lorsque vous vous connectez à internet. Avec un VPN, vos données privées le restent, comme votre activité sur le web.

Mais ce n’est pas là le seul avantage à utiliser un VPN. De nombreux acteurs du marché incluent des protections supplémentaires dans leurs formules d’abonnement. Des protections comme un bloqueur de publicités, un bloqueur de cookies traqueurs, voire un anti-malware peuvent être mis à votre disposition pour lutter contre les attaques à l’égard de vos données. Un point qui n’est absolument pas couvert par la navigation privée, en dépit de son importance à l’heure actuelle.

