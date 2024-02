Tenté par un VPN ? Ne vous faites pas avoir par une offre trop chère

Il existe un moyen de naviguer en toute sécurité sur le Web en préservant ses économies : CyberGhost. Le service casse le prix de sa souscription et offre même quatre mois d’abonnement.

Le récent piratage des mutuelles de santé le prouve : les données personnelles sont une denrée très prisée sur le Web. La nécessité de protéger son activité en ligne est donc de plus en plus importante. Encore faut-il trouver une protection efficace et sûre.

Arrive CyberGhost. Le service propose un VPN ultra-complet, capable de sécuriser une connexion et d’empêcher les sites malveillants de faire main-basse sur les données privées. Et ce, à un prix très attractif grâce à une remise immédiate de 83 %. En effet, le fournisseur facture son abonnement biannuel 2,03 euros /mois, soit 56,94 euros au total. Mieux, quatre mois d’abonnement sont offerts pour toute nouvelle souscription avant le 29 février prochain. Il est même possible de tester le service pendant 45 jours, gratuitement et sans engagement grâce au remboursement en cas d’insatisfaction.

Une sécurité de bout en bout

Pour garantir la confidentialité des internautes, le VPN de CyberGhost fait transiter la connexion de vos appareils vers l’un de ses 9 600 serveurs chiffrés. Des serveurs qui s’appuient sur la clé de chiffrement AES 256, l’une des plus puissantes disponibles en 2024, pour maintenir la sécurité des données. À tel point que CyberGhost ne conserve même pas de journal de connexion. L’internaute peut donc utiliser son VPN à loisir, sans laisser la moindre trace de son passage sur les serveurs.

Bien entendu, CyberGhost vous permet de profiter d’une nouvelle adresse IP dès lors que vous vous connectez à l’un de ses serveurs pour garantir la confidentialité de vos appareils. Celle-ci change à chaque nouvelle connexion. Vous pouvez néanmoins choisir d’utiliser une adresse IP dédiée afin d’accéder à des réseaux professionnels par exemple.

Autre fonction bienvenue : l’activation automatique du VPN lorsqu’il détecte une connexion peu sécurisée, comme le Wi-Fi d’un fast-food, d’une gare ferroviaire ou d’un aéroport. D’autant qu’avec l’option kill switch, l’accès à Internet est instantanément bloqué en cas de déconnexion subite d’un serveur VPN. Aucun risque alors de se faire aspirer ses données personnelles en cas de perte de connexion au VPN.

Sans oublier la possibilité d’enclencher le split tunneling. Cette option permet d’exclure un site web ou une application de la protection VPN et ainsi améliorer le débit d’une connexion. On pense notamment au téléchargement d’un jeu ou d’un film sans que la vitesse de celui-ci ne soit affectée par l’usage d’un VPN.

Un VPN, une myriade de possibilités

Si les termes techniques propres à un VPN peuvent effrayer et donner un sentiment de complexité, l’usage du service de CyberGhost est d’une simplicité sans commune mesure. Grâce à une interface claire et ergonomique, il ne suffit que de quelques clics pour activer le VPN et naviguer sereinement sur Internet.

De même, un VPN ne se cantonne pas à des activités précises (navigation sur des sites douteux, transferts de données sensibles). Il trouve sans peine sa place dans le quotidien. Ne serait-ce qu’avec l’activation ou non du filtrage DNS pour éviter les publicités ciblées lors de la navigation.

Qui plus est, grâce à ses serveurs répartis dans le monde entier, CyberGhost vous permet d’accéder à de nombreux contenus bloqués pour des raisons géographiques. Cela vaut aussi bien pour les plateformes de SVoD que pour accéder à des sites censurés dans les pays qui appliquent des restrictions.

Enfin, il est possible d’installer ce VPN sur sept appareils différents (iOS, Android, Windows, macOS et Smart TV) et de l’utiliser simultanément sans surcoût. Un bon moyen de protéger ses proches en toute simplicité.

Jusqu’à 83 % d’économies

Outre sa grande efficacité dans la protection de l’internaute sur le web, le VPN de CyberGhost peut se targuer d’afficher un prix ridiculement bas.

Jusqu’au 29 février prochain, l’abonnement biannuel est de 56,94 euros, soit l’équivalent de 2,03 euros mensuels. Soit une remise de 83 % vis-à-vis du tarif habituel. Et comme si cela ne suffisait pas, CyberGhost offre quatre mois d’abonnement à tous les nouveaux venus. Preuve en est donc qu’il est possible de sécuriser sa connexion Internet pour trois fois rien.