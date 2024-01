Cette mythique marque de scooters va aussi dégainer un modèle électrique très prometteur

Lambretta, concurrent historique de Vespa sur le marché des scooters, a décidé de prendre le virage de l'électrique et de présenter un concept préfigurant un modèle de série dans les mois, années à venir.

Même si le marché du deux-roues électrique n’a pas vécu une année 2023 formidable (c’est pas mieux chez les thermiques), la multiplication de l’offre pourrait aider dans les mois et les années à venir, à soutenir les ventes. Il faut dire qu’actuellement, on ne peut pas dire que les acteurs historiques, quand on parle de scooters électriques notamment, soient aux avant-postes. À l’image de Vespa qui ne proposait qu’un seul modèle zéro émission et qui vient tout juste d’en ajouter deux à sa gamme : le Primavera Elettrica et le Sprint S Elettrica.

Bien lui en a pris, parce que c’est l’un de ses concurrents de toujours compte bien venir prendre sa part du gâteau le plus rapidement possible : Lambretta. Au menu, le look vintage qui a fait sa renommée magistralement réinterprétée à la sauce moderne, et des performances prometteuses pour ce qui sera son tout premier scooter électrique de son histoire.

Détails vintage

Au premier coup d’oeil, les novices auront peut-être l’impression qu’ils ont un Vespa devant eux. D’ailleurs, même le nom est proche : Elettrica chez Vespa, Elettra pour Lambretta ! Mais en réalité, on retrouve bien là les marqueurs de la marque à travers les âges (elle est née en 1948), à savoir le gros garde-boue à l’avant et un phare non pas rond comme chez Vespa mais hexagonal. On notera les leviers de freins rétractables en bois.

Autre détail sympa, ces LED pour les clignotants, en bout de guidon. Pas sûr que ça aille jusqu’à la série ceci dit, parce que c’est quand même une partie vulnérable dans la circulation urbaine.

S’il s’agit ici encore d’un prototype, on peut imaginer qu’esthétiquement, le futur modèle en reprendra les grandes lignes.

Lambretta a fait ici le choix d’un châssis en aluminium et d’un habillage extérieur en tôle d’acier. À l’avant, on retrouve une suspension classique à double amortisseur, tandis qu’à l’arrière, l’amortisseur a été placé horizontalement au-dessus du moteur. On peut le voir quand la carrosserie se relève automatiquement à l’arrière pour laisser place à un compartiment pour y laisser des objets. Comme un casque.

Jusqu’à 127 km d’autonomie

Venons-en à la fiche technique. Car oui, tout prototype qu’il est, ce Lambretta n’est pas là que pour faire joli. La firme italienne détaille en effet les solutions que l’on retrouvera dessus peut-être quand il sortira. Au menu, l’Elettra dispose d’un moteur synchrone à aimant permanent de 4 kW de puissance continue, et jusqu’à 11 kW en puissance de crête. Le couple dispose de 258 Nm de couple à la roue, la vitesse de pointe est annoncée pour 110 km/h. Un véritable équivalent 125 cc, donc.

La batterie quant à elle est de technologie LFP, d’une capacité de 4,6 kWh et promet une autonomie pouvant aller jusqu’à 127 km. Mais attention, il s’agit là d’une performance en mode Eco, à une vitesse constante de 40 km/h. À 80 km/h, l’autonomie se réduit autour des 60 km. La recharge réclame quant à elle 5 h 30 sur une prise domestique, et 35 minutes sur une charge rapide à une borne.

Dévoilé pour la première fois en novembre 2023 au salon EICMA de Milan, on attend désormais de savoir quand ce tout premier scooter électrique de Lambretta viendra rejoindre la gamme de scooters thermiques 50, 125 et 200 cc déjà commercialisée.