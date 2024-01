Mauvaise année 2023 pour les scooters et motos électriques en France : mais que s’est-il passé ?

Les données publiées par l'Observatoire du marché des motos et des cycles en France font état d'une baisse généralisée, notamment, et c'est une surprise, les deux-roues électriques aussi.

À chaque début d’année, c’est la valse des chiffres. Et ça y est, les premiers chiffres de vente des deux-roues en France pour 2023 viennent de tomber. Et c’est l’Observatoire Solly Azar – AAA Data qui dégaine le premier avec les résultats annuels pour l’an dernier, que Frandroid à reçus par mail. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes.

En effet, les chiffres communiqués par le cabinet font état d’une baisse par rapport à 2022. Pas une grosse baisse, 2 % seulement. Ce qui est mieux en soi que l’année précédente durant laquelle les ventes avaient plongé de 6 %. En l’état, il s’est vendu en France quelques 284 457 deux-roues neufs, et quelques 886 425 d’occasion. Soit un total d’un peu plus de 1,17 million. On parle là de l’ensemble du marché. Mais si l’on peut penser que malgré la baisse, ce marché est quand même boosté par les véhicules électriques, sachez qu’il n’en est rien. Au contraire même.

Cyclos et motos, même combat

En effet, avec une baisse de 16,4 % entre 2022 et 2023, le marché du deux-roues électrique est dans le dur. L’an dernier, il ne s’est vendu « que » 27 985 d’entre eux sur le marché du neuf, et 14 639 unités en occasion – contre 50 991 modèles en 2022, neufs et d’occasion. Un très sérieux coup de frein, et une part de marché qui n’est même pas à 10 %. Quand du côté de l’automobile, on est plutôt du côté des 17 %. Et ça ne cesse d’augmenter.

Si l’on va encore un peu plus dans le détail, on peut voir dans le tableau ci-dessous que les cyclos électriques neufs sont ceux qui font baisser les chiffres : -29,5 % par rapport à 2022 avec 17 391 unités vendues, par rapport à la moto électrique. Il s’en est vendu 10 594 entre janvier et décembre 2023 en France, soit une baisse de 14,3 %.

Volume Variation avec 2022 Cyclos neufs 17 391 - 29,8 % Motos neuves 10 594 - 14,3 % TOTAL 27 985 - 25 %

Pourquoi cette baisse ?

Alors, comment expliquer cette chute de parts de marché du deux-roues électrique en 2023 par rapport au thermique ? Plusieurs éléments peuvent être avancés. À commencer par une offre qui n’est pas encore assez large sur notre territoire – même si elle tend à s’élargir – et des prix qui restent trop élevés. L’inflation est également avancée comme argument expliquant cette baisse des ventes de deux-roues, d’autant qu’ils ne sont pas autant soutenus par l’État en ce qui concerne les aides à l’achat.

Et puis, il y a un facteur géographique qui joue aussi dans cette baisse, pas que sur l’électrique mais le deux-roues en général. En effet, l’Observatoire Solly Azar – AAA Data met en lumière le fait que la baisse d’achat est particulièrement importante à Paris avec -15 % et autour (Seine-Saint-Denis à -11 % et les Hauts-de-Seine à -9 %). On peut sans peine imaginer que les ventes dans ces trois départements ont été impactées par le fait de rendre payant le stationnement des deux-roues thermiques dans la capitale.