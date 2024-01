« Un bain de sang », le prix de l’électricité qui augmente et la crise du vélo – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 22 janvier 2024 a été marquée par plusieurs actualités marquantes dans le domaine de la voiture électrique et du vélo électrique : une nouvelle sortie médiatique du PDG de Stellantis, le prix de l'électricité qui augmente et Schwalbe qui réorganise son appareil industriel pour mieux affronter la crise du vélo.

Carlos Tavares continue d’être sceptique au sujet de la voiture électrique

Carlos Tavares, PDG de Stellantis (groupe incluant Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, entre autres), maintient son scepticisme sur le marché des voitures électriques. Il exprime des inquiétudes particulières concernant la « guerre des prix » menée par Tesla et les marques chinoises. Malgré le succès des ventes de leurs modèles électriques, Tavares met en garde contre les dangers de l’électrification du marché et les réductions de prix agressives, qui pourraient entraîner des conséquences financières négatives pour l’industrie.

Le prix de l’électricité augmentera de 25 % pour certains clients : nos calculs et les explications

À partir du 1er février 2024, une augmentation significative des tarifs réglementés de l’électricité affectera tous les clients des fournisseurs d’électricité, avec une hausse pouvant atteindre 25 % pour certains. Cette augmentation est due à la modification de la taxe sur l’électricité, qui impactera différemment les divers tarifs. Les utilisateurs du tarif Tempo d’EDF seront particulièrement touchés, avec des augmentations notables sur les heures creuses et pleines. Cette hausse contraste avec la baisse des tarifs de recharge rapide pour les véhicules électriques, soulignant un paradoxe dans la politique tarifaire actuelle.

Schwalbe se réorganise

Le fabricant allemand de pneus Schwalbe est contraint de restructurer ses opérations en raison de la crise actuelle du vélo. La production sera centralisée dans leur usine vietnamienne, plus moderne, entraînant la fermeture de leur site en Indonésie et des suppressions d’emplois. Cette décision reflète les défis auxquels l’industrie du vélo, y compris les géants comme Schwalbe, doit faire face : baisse de la demande, inflation, et nécessité d’investir dans des technologies plus avancées pour rester compétitifs.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes