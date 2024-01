Attendu en Europe, ce scooter électrique pas cher offre des performances de premier niveau

La firme indienne Ather Energy spécialisée dans les scooters électriques et qui vise une arrivée en Europe met sur le marché le 450 Apex à la fiche technique et au prix alléchants.

Ça fait déjà un certain temps que la firme Ather Energy officie sur le marché indien du scooter électrique. Celle qui a vu le jour il y a plus de 10 ans et qui a reçu le soutien du géant Hero MotoCorp pour son développement est désormais troisième sur le podium sur son marché d’origine. Sauf que depuis son lancement, de nombreux nouveaux acteurs sont arrivés, et que la concurrence s’intensifie.

C’est pour cela que Ather Energy a décidé de renouveler l’un de ses scooters emblématiques, le 450X sorti en 2020. Voici donc le 450 Apex qui reprend les caractéristiques haut de gamme de son aîné et devient encore un peu plus abouti. Et si l’on vous en parle, c’est que la firme n’a pas abandonné ses envies d’ailleurs, faisant de l’œil à l’Amérique latine, à l’Asie du Sud-Est, mais aussi et surtout ce qui nous intéresse, à l’Europe. Et ce nouvel Ather 450 Apex aurait effectivement toute sa place chez nous.

Une poignée de gaz… qui freine !

Esthétiquement, on a déjà vu plus élégant. L’Ather 450 Apex arbore un look moderne, taillé à la serpe, avec une particularité étonnante : des panneaux transparents à l’arrière qui laissent apparaître le cadre en treillis. On retrouve un éclairage LED à l’avant et à l’arrière. Côté équipement, le guidon intègre un grand écran TFT de 7 pouces qui se connecte à votre smartphone, et avec navigation.

Pas franchement léger, il affiche 111,6 kilos sur la balance. Pour la partie cycle, il se dote d’une fourche télescopique à l’avant et d’un monochoc à l’arrière. On trouve également des freins à disque à l’avant et à l’arrière. Mais à propos de freinage, cet Ather 450 Apex propose un système intéressant avec une poignée d’accélération qui permet de freiner lorsqu’on la remonte. De la même manière que la conduite à une pédale sur les voitures électriques.

D’autres aides à la conduite font partie de l’équipement de série de ce scooter électrique, telles que l’aide au stationnement, le démarrage en côte, l’alerte de freinage d’urgence, les clignotants qui se désactivent automatiquement…

Plus de 150 km d’autonomie

On en vient à la fiche technique. Au menu, plus de puissance et donc des performances en hausse. Entre le 450X et le 450 Apex, le moteur synchrone à aimant permanent est passé de 8 chevaux à 9,5 ch (7 kW). Si le couple de 26 Nm et la vitesse de pointe de 100 km/h restent identiques, en revanche l’accélération est meilleure : l’exercice du 0-40 km/h est descendu de 3,3 secondes à 2,9 secondes.

À noter que six modes de conduites sont disponibles dans ce scooter (Smart Eco, Eco, Ride, Sport, Warp et Warp Plus), jouant sur la réponse à l’accélération, mais aussi évidemment sur l’autonomie.

Puisqu’il en est question, sachez que la batterie lithium-ion de 3,7 kWh annonce jusqu’à 157 kilomètres d’autonomie. Dans le mode le plus sportif, ça tombe à 75 km.

Un prix qui fait rêver

Pour terminer, zoom sur le prix. Car aussi haut de gamme soit-il, cet Ather 450 Apex n’en reste pas moins très abordable : 188 999 roupies. L’équivalent chez nous de 2100 euros au taux de change actuel… sans les taxes. Alors évidemment en Inde, il fait véritablement partie des scooters électriques les plus chers, mais chez nous, vu ses prestations, son prix est vraiment contenu. Et tant qu’à faire, il est garanti 5 ans ou 60 000 km.

Mais ne rêvons pas trop : dans l’idée où Ather Energy arriverait à venir en Europe vendre ses scooters, et notamment ce 450 Apex, ce prix augmenterait inévitablement. Pour autant, il serait sans doute toujours hyper compétitif et viendrait donner un bon coup dans la fourmilière !