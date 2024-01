Le leader mondial de la moto électrique prévoit du lourd dès 2025 : voici à quoi s’attendre

Zero Motorcycles s'associe au géant indien Hero Motocorp pour le développement de quatre nouvelles motos électriques (au moins !), grâce à une nouvelle plateforme commune.

Quand deux géants de la moto électrique, on imagine que ça ne peut donner que des bonnes choses. Justement c’est le cas de Zero Motorcycles et de Hero MotoCorp. Ceci dit, avec des noms aussi proches, ils étaient faits pour se rencontrer. Au début entre le Californien (numéro 1 de la moto électrique dans le monde) et l’Indien (numéro 1 du deux-roues en Inde), le deal concernait la distribution. En l’occurrence, les motos du premier, sur le marché du second. Mais quand ça marche, il n’y a pas de raisons que ça n’aille pas plus loin !

Et voilà que ce moment est arrivé puisque l’on a appris que les deux entreprises se retrouvaient de nouveau, mais cette fois-ci pour travailler ensemble sur le développement d’une plateforme commune pour une moto électrique. Enfin même plusieurs !

De Hero à Zero

C’est Hero MotoCorp qui dans son dernier rapports aux investisseurs daté du 23 janvier 2024 a vendu la mèche révélant que ce partenariat entre Zero et Hero permettrait de développer quatre nouvelles motos en commun, qui partageraient donc la même architecture. Au moins dans un premier temps en tout cas, peut-être que d’autres modèles verront le jour par la suite !

Toujours est-il que deux phases seraient envisagées. Pour la première, ce sont deux modèles « haute performance » qui seraient envisagés si l’on en croit les documents publiés, deux motos qui partageraient leur mécanique mais qui arboreraient des physiques différents, avec un roadster et une moto davantage carénée.

Et puis il y aura aussi une seconde phase qui porterai elle sur deux modèles davantage milieu de gamme, là encore avec des styles différents, plus ou moins sportifs. Toujours est-il que les quatre motos partageront une plateforme strictement identique.

Dans la gamme Zero, on trouve déjà la SR/F… … et la sportive SR/S.

Pas avant 2025, au mieux

En réalité, ces quatre futures motos partageant cette nouvelle plateforme électrique font partie d’un plan bien plus d’investissement bien plus large de la part de Hero MotoCorp, prévoyant plus d’une douzaine de deux roues électriques au total. Mais on parle là surtout de modèles, aussi bien des motos que des scooters, qui seront dédiés au marché indien et commercialisés sous la marque Vida.

Pour ce qui est de la partie qui nous intéresse (Zero Motorcycles étant en effet distribué et vendu en Europe et en France), l’investissement porte sur 60 millions de dollars déjà financé en mars 2023. Pour le moment aucune date n’est donnée officiellement pour l’arrivée de cette plateforme commune à Zero et Hero, mais l’on parle déjà de premiers signes dès 2025.