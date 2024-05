Voici les solutions pour rendre les accidents avec les camions plus rares et moins graves

Comme les voitures, les camions seront bientôt soumis à des mesures de sécurité plus strictes, et l'organisme Euro NCAP vient de dévoiler les critères de notations afin que les poids lourds vendus en Europe soient encore plus sécuritaires, que ce soit pour son conducteur que pour les autres usagers. De quoi éviter les accidents ou réduire leurs conséquences.

Ce n’est pas forcément quelque chose auquel on fait attention, mais les camions sont, comme les voitures, soumis à des tests de sécurité. Bardés de technologies, les camions possèdent souvent plusieurs années d’avance sur la voiture, notamment parce qu’on peut aussi mettre beaucoup plus de technologies dans un camion que dans une voiture, pour d’évidentes raisons d’encombrement.

L’organisme (indépendant) en charge de tester les véhicules européens chez nous, c’est Euro NCAP. Et l’entité a récemment annoncé un nouveau système de notation sécuritaire pour les camions, notamment suite aux derniers chiffres avancés montrant que, bien que les camions ne représentent que 3 % des véhicules sur les routes européennes, ils sont impliqués dans près de 15 % de tous les décès sur les routes d’Europe.

Les camions seront de plus en plus scrutés

Lors d’une conférence centrée autour de l’avenir de la sécurité des véhicules en Europe, Euro NCAP a souligné le besoin que les camions soient mieux équipés de technologies de sécurité, en particulier en ce qui concerne l’évitement des collisions, la vision et les aspects du secours post-collision. Les protocoles annoncés seront officiellement publiés le mois prochain seront d’ailleurs un peu similaires à ceux des voitures aujourd’hui, adaptés évidemment aux gabarits des poids lourds.

De plus, comme pour les voitures, Euro NCAP mettra à l’épreuve plusieurs technologies liées à la sécurité, dont l’adaptation intelligente de la vitesse, le freinage d’urgence autonome, le freinage d’urgence autonome pour les usagers vulnérables de la route, les systèmes de soutien à la conduite sur voie ou encore les systèmes de caméra-moniteur (rétroviseurs électroniques).

En 2027, ça se durcira également en matière de sécurité active lors des manœuvres seront nécessaires. En 2030, Euro NCAP commencera les tests de collision des camions pour encourager une meilleure protection passive. Les véhicules seront testés par secteur (ville, autoroute, long cours, camion de collecte).

Comme pour les voitures avec la norme GSR2 qui entrera en vigueur en juillet 2024, il y aura toute une liste d’équipements de sécurité obligatoire pour chaque poids lourd neuf vendu au sein de l’UE. Plus précisément, la mise à jour implique l’utilisation obligatoire d’une série de systèmes de sécurité actifs des camions homologués à partir de 2022 et immatriculés à partir de juillet 2024.

La liste des systèmes de sécurité obligatoires à partir de juillet 2024 pour les camions

Signal d’arrêt d’urgence

Informations de rétrovision

Système de surveillance de la pression des pneus

Assistance intelligente à la vitesse

Système d’information sur les angles morts

Système d’information au départ

Faciliter l’installation de systèmes d’antidémarreur éthylométrique

Détection de somnolence et d’attention

Reconnaissance et prévention des distractions

Vision directe améliorée depuis le siège du conducteur (obligatoire à partir de 2029)

Enregistreur de données d’événement (obligatoire à partir de 2029)