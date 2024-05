Le nouveau vélo électrique de Decathlon, Hertz vend les voitures électriques pour repasser au thermique et la faillite Fisker – L’actu Survoltés de la semaine

Sur Survoltés, la semaine du 6 mai a été marqué par des actualités fortes : la faillite qui s'approche de plus en plus pour Fisker, le nouveau vélo gravel électrique de Decathlon et Hertz qui se débarrasse encore plus de ses voitures électriques au profit du thermique.

Hertz continue de se débarrasser de ses voitures électriques, 10 000 modèles à vendre

La société de location Hertz se débarrasse de 10 000 voitures électriques supplémentaires, et notamment des Tesla. En cause, la trop forte dépréciation des modèles d’occasion, qui fait perdre de l’argent à la société. Sans parler des coûts de réparation très élevés.

Decathlon dévoile son nouveau vélo électrique d’aventure, un gravel à l’autonomie XXL et au prix canon

Voici le second vélo gravel électrique de Decathlon : le Van Rysel E-GRVL AF MD Brose. Un vélo d’aventure qui arrive officiellement chez Decathlon, et à prix très attractif.

Les voitures électriques Fisker s’approchent encore plus de la faillite

Il y a encore quelques mois, Fisker était considéré comme l’un des constructeurs automobiles les plus prometteurs de la nouvelle génération de voitures électriques. Mais aujourd’hui, l’entreprise est en faillite et ne peut plus assurer le support client et la maintenance de ses véhicules. D’un autre côté, on apprend que Magna, l’entreprise qui fabrique les voitures pour Fisker a officiellement averti que la production avait bel et bien pris fin.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes