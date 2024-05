Les voitures hybrides à éviter, le fiasco du bonus écologique et un vélo électrique sans chaîne – Le récap’ Survoltés

Cette semaine, l'actualité Survoltés était très chargée en électricité ! Une enquête a révélé que des voitures hybrides finissaient à la casse à cause de problème de conception. On a aussi entendu parler du fiasco du bonus écologique et du leasing social pour les voitures électriques, à cause de lenteurs de l'État. Enfin, un tout nouveau vélo électrique impressionnant, avec deux moteurs et aucune chaîne !

Des voitures hybrides à la casse à cause de batteries irréparables : ces modèles à éviter

Mauvaise nouvelle : certains modèles de voitures hybrides rechargeables, très peu fiables, sont quasiment irréparables. En cause : des batteries non standards, très compliquées à trouver, et hors de prix. Avec une consommation hors norme, que reste-t-il aux voitures hybrides rechargeables face aux électriques ?

Le bonus écologique tourne au fiasco à cause de l’État : « Je ne livre plus une seule voiture »

Alors que le leasing social a rencontré un très grand succès au début de l’année, il est désormais l’heure pour le gouvernement de régler la facture. Et c’est là que ça devient compliqué. Ce qui met des concessions dans des situations financières très délicates.

Ce « vélo électrique » français sans aucune chaîne impressionne par ses deux roues motrices

Combinant deux roues motrices, une propulsion bimoteur et une transmission électronique, le « vélo électrique » Heritage Altitude 2X2 est un condensé de performances et de technologie. En voici une présentation.