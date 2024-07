Le problème de fiabilité des Toyota, le nouveau moteur pour vélo électrique et la révolution pour gonfler les pneus – Le récap’ Survoltés

Cette semaine, l'actualité 100 % électrique était chaude sur Survoltés. Entre les problèmes de fiabilité des voitures hybrides Toyota, le nouveau moteur électrique du plus grand concurrent de Bosch et la révolution Schwalbe pour gonfler les pneus des vélo. On ne s'est pas ennuyés !

« La batterie cesse de fonctionner à 80 000 km » : le gros problème de fiabilité des voitures hybrides Toyota (et comment l’améliorer)

Les voitures Toyota sont réputées pour leur fiabilité. Mais qu’en est-il des modèles hybrides ? Une récente étude pointe du doigt le manque de fiabilité des batteries des voitures hybrides Toyota, qui lâchent « au bout de 80 000 km » pour certaines ou « 180 000 km » pour d’autres. En cause ? Une conception totalement défaillante.

L’un des plus grands concurrents de Bosch dégaine un nouveau moteur pour vélo électrique : hyper compact et ultra alléchant

Expert des boîtes de vitesses pour voitures et camions, le fabricant allemand ZF lance son premier moteur pour vélos électriques, le CentriX, aussi puissant que compact. Nous en connaissons désormais tous les détails. On a pu l’essayer, puisque nous étions présents à l’Eurobike en Allemagne, voici notre permier avis à chaud.

Comment ce nouveau système Schwalbe va révolutionner le gonflage des pneus de vélos

Schwalbe lance un nouveau système de gonflage de pneu vélo, nommé Clik Valve. Il est pratique et adaptable partout : Frandroid a pu le découvrir à l’Eurobike 2024.