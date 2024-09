Assurance auto électrique : comment la choisir et les options à privilégier

Une voiture électrique ne s’assure pas sur les mêmes bases qu’un véhicule thermique. Voici dans quel cas préférer les assurances au « Tiers » à leur version « Tous risques », et surtout les options incontournables à inclure dans son contrat.

Plus d’un million de Français roulent déjà en voiture électrique. Entre les aides gouvernementales et la variété des modèles proposés par les constructeurs, ces véhicules propres attirent de plus en plus d’automobilistes.

Prêt à vous lancer ? Avant de signer, jetez un œil aux contrats d'assurance voiture électrique. Accordez-vous d'ailleurs un temps de réflexion, car les garanties dédiées à ce type de véhicules sont spécifiques et oublier une option peut vous coûter très cher en cas de panne ou d'accident. Voici donc les incontournables à prévoir dans son contrat.

Des processus et des coûts de réparation plus lourds

Au moment de souscrire à une assurance voiture électrique, la tentation peut être grande de faire baisser la facture et d’opter pour les garanties minimales. Mais gare aux imprévus, car l’addition peut flamber bien plus vite qu’avec un véhicule thermique. Au moindre choc, la batterie ainsi que diverses pièces peuvent être endommagées… Et les ennuis financiers commencent.

Lorsque la batterie ou une autre pièce est défectueuse, trouver un garagiste formé à l’électrique peut être complexe // Source : Priscilla du Preez via Unsplash

Exit les garagistes du coin de la rue pour solliciter un diagnostic et faire réparer votre véhicule. Des compétences et du matériel spécifique sont requis et les frais peuvent vite s’allonger. Surtout que les pièces détachées sont propres à chaque modèle de voiture, sont plus rares, et donc plus chères. Changer une batterie défectueuse peut dans certains cas avoisiner les 10 000 euros.

Heureusement, certains organismes comme L’olivier Assurance se démarquent en proposant un large choix de garages partenaires et en épargnant à ses clients l’avance de frais de réparation. Mais pour obtenir de tels avantages, encore faut-il avoir connaissance de cette option et la solliciter. Pour rouler l’esprit tranquille et être couvert au mieux, suivez le guide !

Tiers, Tiers Confort, Tous risques : quelle formule choisir ?

Si votre voiture a moins de 5 ans ou s’il s’agit d’un modèle haut de gamme (Tesla, Mercedes, BMW), mieux vaut opter pour une assurance Tous risques.

Vous serez alors couvert pour les dommages sur autrui, sur leur véhicule, mais aussi et surtout pour ceux que vous causez à votre propre voiture, que vous soyez en tort ou non. La moindre éraflure sur la carrosserie peut alors être comblée sans frais (hors franchise). Ce type de contrat est également recommandé pour les conducteurs réguliers, amenés à prendre quotidiennement leur voiture, ainsi que les habitués des longs trajets.

Pour rouler en toute sérénité, bien choisir son assurance auto électrique est essentiel // Source : Benjamin Brunner via Unsplash

Si vous roulez peu et disposez d’un box pour la protéger, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion qui a plus de 5 ans, ou s’il n’est presque plus coté à l’Argus, une assurance au Tiers peut suffire. En optant pour cette alternative, vous devrez toutefois redoubler de vigilance, car si vous êtes en faute, aucune prise en charge ne vous sera accordée.

Solution intermédiaire : l’assurance au Tiers Confort. En plus des garanties offertes par les contrats au Tiers, ceux-ci couvrent habituellement les bris de glace, le vol, l’incendie et les catastrophes naturelles.

Avant de vous engager, il est recommandé de solliciter des devis pour ces trois alternatives, car les différences de prix sont généralement dérisoires. En plus, les assurances dédiées aux véhicules électriques sont moins coûteuses que pour les modèles thermiques.

Un privilège lié à de moindres sinistres, mais aussi à l’exonération de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) pour tous les véhicules électriques immatriculés entre 2021 et 2023. Grâce à cette mesure, la facture peut être réduite de près de 30 % à garanties équivalentes.

La batterie : une série d’options à ne pas manquer

Cœur névralgique des véhicules électriques, la batterie peut représenter jusqu’à 40 % de leur valeur. Si en moyenne, cette pièce affiche une durée de vie de 8 à 10 ans, certains évènements peuvent accélérer son usure, comme une charge rapide bien trop systématisée. Pire, en cas de chocs, aussi légers soient-ils, son arrêt peut être brutal.

C’est sans compter les risques de pannes. Même si le réseau de bornes de recharge s’est bien développé ces dernières années, certaines zones sont encore peu couvertes et il n’est pas rare de tomber sur un dispositif déjà pris ou défectueux.

La panne de batterie : la plus grande crainte des conducteurs de voiture électrique // Source : Jamie Street via Unsplash

D’où l’importance de prévoir non seulement une garantie auprès de son concessionnaire lorsque le véhicule est acheté neuf, mais aussi d’ajouter à son contrat d’assurance la prise en charge du remplacement de la batterie en cas d’usure ou d’accident. Mieux, optez pour l’assistance et le remorquage en cas de panne, idéalement à 0 km. Certains organismes proposent même un véhicule de prêt dans leurs contrats les plus haut de gamme.

Dernier point d’attention sur le volet de la batterie : la borne de recharge. Si vous en disposez à domicile et si elle est accrochée au mur, vous pouvez la faire assurer via votre contrat d’habitation. Mobile, elle relève en revanche de votre contrat auto.

Les câbles de recharge et les adaptateurs : de l’or brut pour les voleurs

Autre spécificité propre aux véhicules électriques : leurs accessoires. Composés de cuivre, les câbles de recharge et les adaptateurs se revendent à prix d’or sur le marché. En quelques années, face à l’évolution du cours de la matière première, ils sont devenus une cible privilégiée pour les voleurs.

Et tout se déroule à votre insu lors de la recharge. Cette procédure peut s’étendre de 15 minutes à plusieurs heures en fonction de la borne, de la puissance de charge, et du modèle de la voiture. Donc à moins d’avoir un bon livre sous la main, il est tentant de passer le temps dans un café, un restaurant ou dans les magasins. Ce qui laisse alors toute latitude aux ravisseurs.

Même si le coût d'achat de ces accessoires reste modéré (entre 15 et 20 euros pour les câbles), à la longue l'addition peut vite s'allonger. Par chance, certains organismes ont prévu des garanties spécifiques pour assurer câbles et adaptateurs de charge.