L’idée Suisse pour taxer les voitures électriques, la décision lourde de sens de Porsche et la centrale solaire nocturne – Le récap’ Survoltés

Cette semaine, l'actualité 100 % électrique était Survoltée : la Suisse a dévoilé ses deux idées pour taxer les voitures électriques, tandis que Porsche a pris une décision lourde de sens qui prouve la difficulté du marché de la voiture électrique. Enfin, la Chine a dévoilé une centrale solaire capable de fonctionner la nuit.

La Chine invente la centrale solaire qui fonctionne la nuit, on vous explique comment ça marche

La Chine, souvent pointée du doigt pour ses émissions de CO2, va à pas forcés vers une énergie beaucoup plus verte. Dans la province du Gansu, une centrale solaire d’un nouveau genre est en train de voir le jour.

Porsche prend une décision lourde de sens qui montre à quel point le marché de la voiture électrique est difficile

Chez Porsche, c’est la demande qui dicte la gamme de produits, et celle-ci ne semble pas vraiment très encline à passer tout de suite à l’électrique. Qu’à cela ne tienne, la firme de Stuttgart s’adaptera et proposera son Cayenne sous trois motorisations différentes. Electrique, bien sûr, mais aussi thermique et hybride.

La Suisse a trouvé deux solutions pour taxer les voitures électriques : une idée qui pourrait arriver en France

Face à la baisse des ventes de voitures thermiques et, inversement, à la hausse des voitures électriques sur les routes, les revenus liées aux taxes des modèles à combustion ne cessent de diminuer en Suisse. Pour rééquilibrer les comptes, le pays songe à s’attaquer aux voitures électriques.