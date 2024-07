La Chine invente la centrale solaire qui fonctionne la nuit, on vous explique comment ça marche

La Chine, souvent pointée du doigt pour ses émissions de CO2, va à pas forcés vers une énergie beaucoup plus verte. Dans la province du Gansu, une centrale solaire d'un nouveau genre est en train de voir le jour.

Vous êtes dans le comté de Guazhou, province du Gansu, nord-ouest de la Chine. Devant vous se dressent deux tours de 200 mètres de haut, entourées par une armée de 30 000 miroirs s’étendant sur 800 000 mètres carrés. Non, ce n’est pas un décor de science-fiction, c’est bien la réalité de la nouvelle centrale solaire chinoise en construction.

Mais qu’est-ce qui rend cette centrale si spéciale ? C’est simple : c’est la première au monde à posséder deux tours. Ces tours font partie d’un système appelé « Concentrated Solar Power » (CSP), ou énergie solaire concentrée pour les intimes.

Le principe est assez simple : les miroirs, qu’on appelle des héliostats, réfléchissent la lumière du soleil vers le haut des tours. Là-haut, cette chaleur concentrée fait fondre du sel. Et voilà le truc génial : ce sel fondu, c’est comme une grosse batterie thermique.

Vous vous demandez peut-être : « Okay, c’est cool ce sel fondu, mais en quoi ça va m’aider à regarder Netflix la nuit ? ». Figurez-vous que ce sel, une fois chauffé à plusieurs centaines de degrés Celsius, ne refroidit pas si vite. Résultat ? Même quand le soleil est couché, on peut continuer à générer de la vapeur pour faire tourner les turbines et produire de l’électricité.

Mais attendez, ce n’est pas tout ! Les ingénieurs chinois ont eu une idée de génie : faire se chevaucher les champs d’héliostats autour des deux tours. Ça veut dire que certains miroirs peuvent être orientés vers l’une ou l’autre des tours selon les besoins. Selon le chef de projet Wen Jianghong, cette configuration devrait augmenter l’efficacité de 24 %.

1,8 milliard de kWh de production d’électricité par an

Alors, on est tous d’accord pour dire que c’est super cool comme technologie. Mais gardons la tête froide (contrairement à ces deux tours). D’un côté, cette centrale fait partie d’un complexe plus large comprenant d’autres installations solaires, thermiques et éoliennes. Ensemble, elles devraient produire jusqu’à 1 800 gigawattheures (GWh) d’électricité par an (et éviter l’émission de 1,53 million de tonnes de carbone). C’est l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 300 000 foyers européens moyens.

Mais n’oublions pas que la Chine reste le plus gros émetteur de CO2 au monde. Cette centrale, aussi impressionnante soit-elle, n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins énergétiques du pays. L’accent mis par la Chine sur l’énergie solaire s’inscrit dans le cadre de son objectif de plafonner ses émissions de carbone d’ici à 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2060. Le gouvernement s’est engagé à construire 1 200 GW de capacité renouvelable d’ici à 2030 pour soutenir ces objectifs. À ce rythme, la Chine est en passe d’atteindre cet objectif, soit cinq ans d’avance sur le calendrier prévu.

