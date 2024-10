Cette borne de recharge pour voiture électrique dispose d’une spécificité ultra pratique et unique sur le marché

La marque espagnole Wallbox vient de présenter sa Pulsar Pro, une borne de recharge pour voiture électrique. Particularité : elle est la première à disposer d’un câble attaché conforme aux normes françaises, tout en mettant l’accent sur la connectivité. Voici ses caractéristiques.

Quand on parle de borne de recharge pour voitures électriques, on utilise souvent le terme « Wallbox » pour la désigner. Cet amalgame est dû au fait que la marque espagnole Wallbox est un des leaders du marché, avec plus de 1,2 million d’unités installées dans le monde et une part de marché de 45% sur les points de charge résidentiels en Europe.

Une marque reconnue pour la compacité et les caractéristiques à la pointe de ses bornes, et sa dernière création ne semble pas s’en démarquer. Baptisée Pulsar Pro, elle paraît être, du moins sur le papier, l’une des bornes de recharges les plus complètes du marché. Voyons en détail ce qui la rend unique.

Le câble attaché, un atout qui change tout

Dans le domaine de la recharge électrique, il est fréquent de devoir se munir de son propre câble pour brancher son véhicule à une borne. En effet, qu’il s’agisse d’une borne en voirie, dans un parking public, ou à domicile, la plupart des bornes sont dotées d’un connecteur auquel vous raccordez votre câble pour recharger votre voiture.

Une approche qui n’est pas des plus pratique. En effet, elle oblige à débrancher les deux extrémités du câble et de s’assurer qu’il est bien dans votre coffre, afin de vous recharger la prochaine fois. Certes, il est possible de le laisser branché à la borne dans votre garage, mais cela implique d’acheter un second câble pour recharger sur une borne publique en cas de besoin.

Il existe toutefois des bornes avec câble attaché, la plus connue étant probablement le Tesla Wall Connector. Toutefois, ce dernier n’est plus commercialisé en France, car il ne respecte pas la norme NF C 15-100. En effet, cette dernière requiert l’utilisation d’un obturateur physique entre la borne et le câble, évitant ainsi tout risque en cas de défaut dans le circuit électrique ou de la borne.

Afin de pallier à ce problème, la nouvelle Wallbox Pulsar Pro est équipée de série d’un obturateur électromécanique contrôlé par la borne. Celui-ci ne s’ouvre que lors de la recharge et se ferme lorsque le câble est débranché, évitant ainsi tout risque électrique tout en respectant la norme NF C 15-100.

C’est la première borne de recharge avec câble attaché à respecter cette norme, la démarquant de la concurrence. Elle offre ainsi un avantage non négligeable, aussi bien dans un garage privatif qu’en copropriété, évitant d’avoir à ouvrir son coffre et brancher les deux extrémités du câble pour recharger, et de répéter le processus dans le sens inverse pour partir.

Une connectivité ultra-complète

La Wallbox Pulsar Pro est pensée pour être installée aussi bien dans un garage privatif qu’en copropriété et même en entreprise. De ce fait, elle embarque non seulement une connectivité WiFi, mais aussi une puce 4G qui ne nécessite pas d’abonnement. Ceci permet à la borne de communiquer sans contraintes d’installation.

Pour les particuliers, l’application Wallbox permet de configurer et contrôler la borne à leur guise.

Pour les espaces partagés, la Wallbox Pulsar Pro peut être pilotée via le Portail Wallbox, qui permet de gérer l’ensemble du réseau de charge, en facilitant la configuration des bornes, l’ajout d’utilisateurs, et leur organisation en groupes. Il offre également des fonctionnalités de suivi de la consommation énergétique et permet de générer des revenus grâce à l’activation de paiements automatisés.

Le Portail propose des options tarifaires flexibles, incluant des tarifs fixes ou variables, et des échéanciers adaptés à la consommation des utilisateurs (facturation ponctuelle ou récurrente). Les paiements peuvent être effectués via Apple Pay, Google Wallet, ou carte bancaire, et l’accès à la charge peut se faire par QR code ou abonnement mensuel.

De plus, la Wallbox Pulsar Pro est compatible avec les badges RFID, mais également avec le protocole NFC. Celui-ci permet d’utiliser sa montre connectée ou son smartphone pour lancer ou interrompre une recharge, offrant une simplicité accrue.

Une gamme complète

En plus de la Pulsar Pro, Wallbox a également dévoilé la Pulsar Plus. Celle-ci est également disponible avec câble attaché, en respectant bien entendu la norme NF C 15-100, mais aussi dans la déclinaison Pulsar Plus Socket, offrant un format plus traditionnel sur lequel il faut brancher un câble.

Contrairement à la version Pro, les Pulsar Plus ne disposent pas de 4G embarquée, ni de lecteur RFID ou NFC. Ils sont donc plus appropriés pour un usage privé. Ils embarquent une connectivité WiFi et sont compatibles avec l’application myWallbox. Toutefois, ils ne sont pas équipés d’un compteur d’énergie, contrairement au modèle Pro. Il faudra donc acquérir un compteur Wallbox compatible Linky en supplément si vous souhaitez mesurer la consommation de votre Wallbox Pulsar Plus en détail.

Prix et disponibilité

La nouvelle gamme de bornes Wallbox est d’ores et déjà disponible auprès de revendeurs spécialisés Rexel et Sonepar. Les Wallbox Pulsar Plus et Pulsar Pro sont toutes deux déclinées en quatre versions : mono ou triphasé avec un câble de cinq ou sept mètres. Pour ce qui est de la Pulsar Plus Socket, une seule version est proposée, raccordable en mono ou en triphasé.

Pour vous en procurer une, vous pouvez soit contacter votre électricien et lui spécifier le modèle qui vous intéresse, soit passer directement par Wallbox qui vous orientera vers un installateur. Enfin, Izi by EDF et Engie proposent l’installation de la Wallbox Plus Socket pour environ 1 900 euros.

Sachez que bien qu’il soit possible de se procurer une borne Wallbox dans le commerce, son installation doit impérativement être réalisée par un électricien certifié IRVE, afin de respecter les normes françaises, mais également d’être indemnisé par votre assurance en cas de sinistre.