Mercedes met en garde contre « une avancée extraordinaire », la réponse de Bosch à DJI et une astuce pour recharger moins cher sur autoroute – Récap’ Survoltés

Vous n’avez pas suivi l’actualité des vélos et voitures électriques cette semaine du 31 mars 2024 ? Voici les gros titres : la mise en garde de Mercedes contre la recharge en 5 minutes de BYD, Bosch voudrait débrider son moteur de vélo pour répondre à DJI et Ionity dévoile un tarif (un peu) moins cher. C’est l’heure du Récap’ Survoltés.

BYD Tang L // Source : BYD

« Une avancée extraordinaire » : pourquoi Mercedes met en garde contre la recharge en 5 minutes de BYD

BYD a présenté des voitures électriques capables de se recharger à 1 000 kW, de quoi regagner 400 km d’autonomie en 5 minutes. Un dirigeant de Mercedes reconnaît « une avancée extraordinaire », mais soulève la question de la nécessité d’une telle puissance.

Bosch s’apprêterait à répondre à DJI grâce au débridage de son moteur électrique le plus puissant

Pour répondre au moteur de DJI pour vélo électrique, Bosch s’apprêterait à débrider son moteur le plus puissant, le faisant passer de 85 à 100 Nm. Cette évolution devrait voir le jour d’ici peu.

Ionity permet de payer moins cher la recharge d’une voiture électrique sur autoroute

Ionity, un des plus grands réseaux de charge rapide en Europe, a annoncé un nouveau tarif, un peu plus économique. Baptisé Ionity Go, il est uniquement disponible via l’application du réseau. Les gains sont modestes (2 € pour 50 kWh rechargés), mais ne nécessitent pas d’abonnement.