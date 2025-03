Cette simple astuce vous permet de payer moins cher la recharge d’une voiture électrique sur autoroute

Pour abaisser les coûts de recharge de voitures électriques sur autoroute, Ionity vient de lancer une offre plutôt intéressante, d’autant plus qu’elle ne nécessite pas d’abonnement.

Une station Ionity en Allemagne // source : Ionity

Recharger sa voiture électrique sur une borne publique peut rapidement coûter cher, et plusieurs opérateurs, comme Electra ou Chargemap, proposent des offres par abonnement pour réduire le prix du kWh. Mais pour les rentabiliser, il faut beaucoup rouler et avoir besoin de recharger sur des bornes rapides.

Ionity offre aussi à ses clients un prix préférentiel via abonnement, mais vient de lancer une autre offre. Particularité : pas besoin d’abonnement ni de payer quoi que ce soit pour en profiter. L’astuce permettant d’économiser sur le coût de sa recharge se réalise en quelques clics.

Une économie en quelques clics

Ionity annonce dans un communiqué de presse le lancement de Ionity Go, un tarif spécial qui permet une petite économie sur chaque recharge effectuée sur le réseau Ionity, sans abonnement mensuel payant, contrairement à ses autres offres.

Il suffit de s’inscrire sur la dernière version de l’application Ionity et de sélectionner le tarif Ionity Go. Avec ce dernier, le coût de la recharge passe de 0,59 €/kWh à 0,55 €/kWh. Pour une recharge de 50 kWh, correspondant environ à une charge de 10 à 80 % d’une routière électrique, cela représente une économie de deux euros : 29,50 € au tarif normal contre 27,50 € avec Ionity Go. Une économie modeste, mais qui ne demande aucun effort, si ce n’est de s’inscrire sur l’application.

Tarifs charge Ionity // Source : Ionity

Cette offre est intéressante puisqu’elle ne demande pas de payer un abonnement, mais si vous roulez et chargez beaucoup sur des chargeurs rapides, avoir un abonnement Ionity Motion ou Ionity Power, ou d’un autre fournisseur d’énergie tel que celui d’Electra sera plus avantageux.

Une application repensée

Ce nouveau tarif s’accompagne d’une nouvelle version enrichie de l’application Ionity. Elle intègre maintenant :

Un planificateur d’itinéraires capable de partager avec les systèmes de navigation

La localisation des stations de charge

La disponibilité en temps réel des chargeurs

Démarrage et arrêt de charge directement depuis l’appli

Paiement via carte bancaire, Apple Pay ou Google Pay

Suivi et historique des sessions de charge

Nouvelle application Ionity // Source : Ionity

Bref, une petite économie valable sur le réseau français, qui dispose à date de 168 stations et 1 032 bornes rapides. Ionity Go est actif au niveau européen, mais le prix dépendra du tarif initial. En Belgique, par exemple, les 0,69 euro du kWh demandés initialement passeront à 0,65 euro par kWh avec Ionity Go.