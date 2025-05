Cette période de l’année est celle où la chaleur est extrême en Inde, avec des températures dépassant facilement la barre des 40 °C. Les habitants se ruent alors vers un équipement devenu plus indispensable que jamais auparavant : le climatiseur. Mais cet appareil est-il compatible avec les enjeux environnementaux actuels ?

Source : Unsplash

Plusieurs pays dans monde sont déjà en train de subir de plein fouet les conséquences du changement climatique. L’Inde, troisième plus grand émetteur de CO2, en aussi fait les frais. L’année dernière, elle a connu son été le plus chaud depuis au moins un siècle. Les vagues de chaleur y sont de plus en plus longues et plus intenses. En avril dernier, la température avait dépassé les 50 °C, du jamais vu.

Dans le pays, le climatiseur autrefois perçu comme un luxe est ainsi devenu un quasi-incontournable pour ceux qui en ont les moyens. Résultats : le marché bat son plein, et davantage de foyers profitent d’un meilleur confort, mais, revers de la médaille, l’appareil contribue au réchauffement climatique.

Vers 30 millions d’unités vendues en 2030

À la grande satisfaction des fabricants et des distributeurs, le marché des climatiseurs explose en Inde avec des ventes en forte hausse. Selon Blue Star India, une entreprise spécialisée dans le secteur, l’année dernière, le marché a progressé de 28 % par rapport à l’année précédente, et pour 2025, ce taux passera à 30 %. Et d’après le média BFMTV, les ventes ont atteint les 14 millions d’unités en 2024 et devraient franchir les 30 millions d’ici 2030.

Avec la montée des températures estivales, ces fameux appareils se hissent désormais au rang des priorités, et ce, même si leur coût n’est pas forcément à la portée de tous. Actuellement, seuls environ 7 % des Indiens en possèdent. Mais profitant du contexte climatique actuel, les entreprises tentent d’élargir leur clientèle en proposant notamment des offres de facilité de payement.

Un cercle vicieux ?

Malgré le confort qu’ils octroient, les climatiseurs ont toujours eu cette mauvaise réputation d’initier un cercle vicieux. En consommant une électricité largement produite à partir de combustibles fossiles, ils participent activement au réchauffement climatique, favorisant davantage le besoin en refroidissement. C’est particulièrement valable pour un pays comme l’Inde, qui tourne en grande majorité au charbon.

L’électricité y est encore bien loin de devenir propre malgré les efforts du pays en matière de renouvelables. En 2030, le courant électrique n’y sera qu’à moitié décarboné. La neutralité carbone, quant à elle, n’est envisagée que pour 2070, une bonne vingtaine d’années après celle prévue en France.

Outre leur contribution au changement climatique, les climatiseurs réchauffent directement l’air ambiant. Pour cause, ces systèmes fonctionnent en capturant la chaleur à l’intérieur des bâtiments et en la rejetant à l’extérieur. Une étude menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que ce cycle entraîne une augmentation moyenne d’environ un degré des températures dans les zones urbaines.