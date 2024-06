La climatisation 5 fois moins gourmande et écologique : le pari fou de cette entreprise française

La clim, c'est pratique, mais ça pollue. Et si une solution française changeait les choses ? Caeli Energie promet une climatisation cinq fois moins gourmande en énergie et sans gaz nocifs.

La promesse : une climatisation qui consomme cinq fois moins d’énergie, sans gaz polluants et 100 % made in France. C’est le pari fou de Caeli Energie, une startup qui pourrait bien révolutionner nos étés caniculaires. Alors que le marché de la climatisation explose en France (+24 % de chiffre d’affaires), cette innovation arrive à point nommé.

Il faut dire que la climatisation, malgré son confort indéniable, est souvent critiquée pour son impact environnemental et sanitaire considérable. Elle est extrêmement énergivore, ce qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre, et elle utilise aussi des gaz réfrigérants polluants.

Le principe de Caeli Energie

Fini les gaz réfrigérants et les machines externes hideuses ! Caeli Energie mise sur un principe vieux comme le monde : le refroidissement par évaporation. Leur technologie, baptisée « refroidissement adiabatique », s’inspire des systèmes rudimentaires observés en Inde et des capteurs de vent iraniens. L’idée ? Capturer l’air chaud, le faire passer sur de l’eau pour le refroidir naturellement, et le souffler dans la pièce.

Concrètement, la machine Caeli ressemble à un grand ovale de 2,5 mètres de haut, capable de refroidir une pièce de 20 à 40 m². Elle promet une puissance frigorifique de 2 kW, avec un coefficient de performance jusqu’à quatre fois supérieur aux clims classiques. Le tout en consommant l’équivalent d’un boîtier WiFi !

Si l’idée semble géniale sur le papier, elle soulève quelques questions. La machine nécessite environ 20 litres d’eau par jour pour un utilisateur moyen. Dans un contexte de stress hydrique croissant, est-ce vraiment durable ? De plus, avec un prix oscillant entre 2500 et 3 000 euros (installation comprise), Caeli Energie se positionne légèrement au-dessus du marché. Un prix qui pourrait baisser si la technologie se démocratise, mais qui reste un frein pour l’instant.

Caeli Energie promet une réduction de 80 % de l’empreinte carbone par rapport aux climatiseurs traditionnels. Un chiffre impressionnant, mais qui mériterait d’être vérifié par des études indépendantes. L’absence de gaz réfrigérants est indéniablement un plus, tout comme l’utilisation de pièces recyclables dans la fabrication. La startup met également en avant sa production 100 % française, sur son site de Grenoble.

Avec un deuxième tour de table de 10 millions d’euros bouclé à l’automne 2023, Caeli Energie semble avoir les moyens de ses ambitions. La startup vise le marché des bâtiments publics dans un premier temps, avant de s’attaquer au grand public. Reste à voir si cette technologie saura convaincre au-delà des early adopters et des écolos convaincus.

