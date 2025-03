Coca-Cola faire la démonstration d’un distributeur de boissons fonctionnant… à l’hydrogène. Utile ou totalement gadget à la limiste du green-washing ? On analyse cette nouveauté.

Imaginez un distributeur automatique installé au coin d’une rue ou dans une gare. Vous vous en approchez, insérez une pièce, sélectionnez votre boisson… et au moment même où la canette tombe, ce ne sont pas de l’énergie issue du réseau électrique qui alimentent la machine, mais de l’hydrogène. Oui, de l’hydrogène.

Le gaz star de la décarbonation industrielle fait une incursion inattendue dans le quotidien, et c’est Coca-Cola, main dans la main avec le géant Fuji Electric, qui en est à l’origine.Mais au fond, à quoi sert vraiment ce distributeur à hydrogène installé à Tokyo ?

Une vitrine technologique plutôt qu’une révolution

Présentée comme la « première monidale du genre » par le communiqué de presse japonais, cette machine baptisée Hydrogen Vending Machine (distributeur à hydrogène) n’est pas là pour disrupter la distribution de boissons. On parle d’un démonstrateur pur jus : la machine ne stocke qu’une centaine de canettes, fonctionne de manière totalement autonome grâce à une pile à combustible intégrée, et ne nécessite aucune connexion au réseau électrique. Une autonomie énergétique qui s’appuie sur des cartouches d’hydrogène remplaçables manuellement, sans infrastructure lourde à installer.

Et c’est là que ça devient intéressant : plus qu’un outil commercial, c’est une réponse à un enjeu énergétique très concret. Le Japon, régulièrement frappé par des catastrophes naturelles, cherche à développer des solutions énergétiques résilientes et mobiles. Cette machine, elle, est capable de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant. Un distributeur, oui, mais surtout un point de ravitaillement accessible 24/7 en pleine crise.

Une solution pour des cas bien particuliers

Coca-Cola Bottlers Japan, en s’associant à Fuji Electric, ne cherche pas à électrifier à tout prix ses machines — rappelons que l’écrasante majorité des distributeurs sont déjà très bien branchés au réseau — mais plutôt à tester une solution off-grid (débranchée du réseau), propre, et potentiellement déployable dans des environnements contraints ou isolés. D’ailleurs, la pile à combustible de la machine rejette uniquement de la vapeur d’eau, ce qui permet à l’entreprise de soigner au passage son empreinte environnementale.

Est-ce pour autant une solution scalable, permettant de l’intégrer à de nombreux endroits dans le monde ? Difficile à dire. Le remplacement manuel des cartouches d’hydrogène limite l’autonomie réelle de l’appareil, et la chaîne logistique liée à l’hydrogène reste encore complexe et coûteuse. Mais l’objectif n’est pas encore d’équiper les gares japonaises d’une armée de distributeurs à hydrogène, plutôt de voir comment ce genre de micro-infrastructure peut cohabiter avec le réseau classique.

À quoi sert réellement l’hydrogène ?

Ce distributeur s’inscrit dans une longue série de projets où l’hydrogène tente de trouver sa place dans des usages du quotidien : générateurs nomades, camions frigorifiques, groupes électrogènes de secours… Ici, l’objet est modeste, mais la portée symbolique est forte : il rend visible une technologie souvent cantonnée aux coulisses de l’industrie lourde ou aux promesses du transport décarboné.

Il faut aussi garder la tête froide : si ce distributeur fait le buzz, il illustre aussi les limites de l’hydrogène dans les usages de petite puissance.

L’électricité reste bien plus simple à déployer, plus économique et bien mieux maîtrisée pour des applications comme celle-ci. Surtout, si l’hydrogène n’est pas vert lors de sa création, alors il devient polluant. Rappelons aussi qu’il consomme trois fois plus d’énergie qu’une machine 100 % électrique.

L’hydrogène a beau être propre à l’usage, sa production, son stockage et sa distribution restent énergivores. Là où cette technologie a un vrai sens, c’est dans l’industrie lourde, le fret, l’aéronautique ou la sidérurgie, pas pour refroidir quelques canettes. Ce distributeur a le mérite d’exister, mais aussi celui de nous rappeler que l’hydrogène n’est pas une solution miracle, encore moins quand l’électricité fait déjà parfaitement le job.