L’hydrogène ne remplacera jamais la voiture électrique : voici une nouvelle preuve

Le patron de MAN, le célèbre constructeur allemand de poids-lourd, l'annonce : l'hydrogène n'est pas viable et ne peut pas faire de l'ombre aux véhicules 100 % électriques dotées d'une batterie. La raison est simple et s'applique aussi bien aux camions qu'aux voitures.

Sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, la guerre « électrique vs hydrogène » fait sûrement rage. Certains attendent impatiemment l’arrivée des voitures à hydrogène avant de se séparer de leur vieille voiture essence ou diesel. La voiture électrique ne serait qu’une transition vers la voiture à hydrogène.

Mais si vous suivez avec assiduité Survoltés, vous avez déjà dû sûrement lire des articles expliquant que la voiture à hydrogène était une mauvaise idée face à la voiture électrique dotée d’une batterie. Cette fois-ci, c’est Alexander Vlaskamp, le patron de MAN, célèbre manufacturier allemand de camions qui le dit.

MAN ne croit pas à l’hydrogène

Interrogé par le média espagnol Expansion, le CEO de la célèbre entreprise n’y va pas par quatre chemins à propos de l’hydrogène pour l’industrie du transport routier. En cause : son efficacité énergétique et son coût de production. L’homme indique que « l’hydrogène n’est pas viable » avant de préciser que « l’hydrogène vert n’est pas disponible pour le transport« .

Au sujet de l’efficacité énergétique, le patron allemand rappelle que la technologie de moteur électrique à batterie est la plus efficace actuellement, approchant un rendement de 75 %. À l’inverse, pour la pile à combustible (hydrogène), le rendement est plutôt de l’ordre de 25 %.

Dit autrement, avec la même quantité d’électricité disponible, il est possible de faire rouler un camion électrique à batterie trois fois plus loin qu’un camion électrique à hydrogène. Tesla l’a bien compris avec son Semi, un camion 100 % électrique à batterie qui parcourt de longues distances.

Le coût de l’hydrogène

Le coût de production de l’hydrogène vert est aussi un problème. C’est en effet beaucoup plus cher de produire de l’hydrogène « propre », issu d’énergies renouvelables, que de produire de l’électricité. L’une des raisons est simple : l’hydrogène vert est produit grâce à l’électrolyse, un procédé qui utilise l’électricité. C’est donc forcément moins cher de produire de l’électricité que de l’hydrogène vert… qui nécessite de l’électricité.

L’autre raison concernant les coûts supérieurs tient au système de distribution et de stockage de l’hydrogène. Celui-ci nécessite une infrastructure dédiée, très peu développée pour le moment. Ce qui explique pourquoi le patron de MAN précise qu’il est impossible, aujourd’hui, d’acheter de l’hydrogène vert pour moins de 13 à 14 euros le kg.

L’hydrogène est attendu ailleurs

Et lorsque l’hydrogène vert deviendra plus massivement disponible ? « Il sera nécessaire pour l’industrie lourde de l’acier, du ciment et du plastique » précise Alexander Vlaskamp. Un argument déjà entendu à de nombreuses reprises, notamment de la bouche d’Elon Musk, patron de Tesla, qui ne veut pas, lui non plus, de voitures à hydrogène. Pour les mêmes raisons.

Il faut toutefois préciser que MAN possède aussi bien des camions diesel, électriques… mais aussi à hydrogène. Pourquoi ? Tout simplement pour « tester notre hypthèse » selon le patron de la marque. Celui-ci ajoute néanmoins que MAN « utilisera peut-être l’hydrogène vert en 2035, si celui-ci devient suffisamment disponible, à un prix adéquat, avec l’infrastructure nécessaire« .

« Il est impossible de rivaliser avec la technologie électrique à batterie »

Avant de doucher tous les espoirs qui reposent sur l’hydrogène avec une phrase qui raisonnera dans la tête de n’importe quel financier « Il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire, c’est une question de chiffre. Il est impossible de rivaliser avec la technologie électrique à batterie. Le coût total de possession (TCO) sera toujours plus favorable dans les véhicules électriques« .

C’est notamment pour toutes ces raisons que certains experts pensent que l’hydrogène vert sera réservé à quelques moyens de transport lourds, qui ne peuvent pas se passer de l’hydrogène. Il est ainsi question de l’aviation ou du transport maritime.

Toutefois, même dans ces domaines, les avancées technologiques dans l’industrie des batteries électriques laissent penser qu’un avion à batterie n’est plus de l’ordre de l’impossible. C’est d’ailleurs l’un des projets envisagé par Elon Musk, il y a quelques années.