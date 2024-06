Voici une batterie solaire tout-en-un pour l’autoconsommation : l’Anker Solix Solar Bank 2 Pro

Anker est de retour avec une solution solaire tout-en-un très complète : le Solar Bank 2 Pro. Ici la promesse est un système facile à installer pour augmenter grandement votre autoconsommation.

Anker revient avec une solution très solide : une batterie solaire extrêmement complète, l’Anker Solix Solar Bank 2 Pro. Ce produit propose une solution tout-en-un qui promet de la puissance et une simplicité d’utilisation. Contrairement aux beaucoup d’autres systèmes sur le marché, Anker intègre directement l’onduleur, ce qui réduit ainsi les complications et les pertes d’énergie. On avait testé le kit d’EcoFlow, Anker va plus loin.

Un système complet et optimisé

Le Solix Solar Bank 2 Pro inclut trois éléments principaux : des batteries, des panneaux solaires et un onduleur intégré. Les modules solaires se connectent directement à la batterie via des connexions MC4, ce qui est très classique. Le Solar Bank 2 Pro peut gérer quatre modules solaires, chacun avec son propre MPPT (Maximum Power Point Tracking), permettant une puissance maximale de 2 400 watts.

Le produit reste compact malgré ses capacités impressionnantes. Avec un poids d’environ 25 kg et des dimensions de 420 × 232 × 240 mm, il est facile à intégrer dans différents environnements. De plus, sa capacité de 1,6 kWh, extensible jusqu’à 9,6 kWh, offre une grande flexibilité pour répondre à des besoins énergétiques variés. Vous pouvez d’ailleurs créer un immeuble de batteries, le système est conçu ainsi.

Jusqu’à cinq batteries supplémentaires peuvent être installées, formant une tour stable et sécurisée grâce aux supports inclus. Anker promet la reconnaissance automatique des batteries connectées.

Anker utilise la technologie de batterie LiFePO4 (LFP, comme certaines voitures), ce qui garantit une longévité et une performance optimales. Le constructeur promet une capacité restante d’au moins 80 % après 6 000 cycles de charge et offre une garantie de dix ans. L’application Anker permet de définir des seuils de décharge pour protéger la batterie, une fonctionnalité particulièrement utile en hiver.

Le Solar Bank 2 Pro est également conçu pour résister aux conditions extérieures. Avec une protection IP65 contre la poussière et l’eau, et une plage de températures de fonctionnement de -20 à +55 °C, il peut être utilisé toute l’année. Un chauffage intégré permet d’utiliser et de charger la batterie même en hiver.

Le Solar Bank 2 Pro dispose d’une prise Schuko sous un rabat protecteur, cela permet de connecter directement des appareils jusqu’à 1 000 watts. Cependant, cette prise ne permet pas de recharger la batterie via une entrée CA. Pour connecter des batteries supplémentaires, Anker a opté pour des connecteurs fixes protégés par des capuchons en caoutchouc, ce qui devrait faciliter la configuration et l’extension du système.

Ça coûte combien ?

Le pack complet est proposé à environ 3 000 euros pour une terrasse, avec une rentabilité estimée entre cinq et dix ans selon les conditions d’installation. Vous avez aussi une version balcon pour environ 2406 euros. Le Solar Bank 2 Pro seul coûte 1 199 euros, tandis qu’une batterie d’extension est vendue à 699 euros. Anker propose également un modèle moins cher, le Solar Bank 2 Plus, à 1 099 euros, qui offre deux MPPT pour un total de 1 200 watts. Un panneau solaire RS50B, 540 watts, revient à 319 euros.

On a hâte de le tester, surtout pour évaluer la facilité d’installation, ce qui est le cœur de la promesse d’Anker Solix.