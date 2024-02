Cette moto électrique impressionne par ses caractéristiques techniques alléchantes

Retour sur les impressionnantes motos électriques de la marque allemande Novus. Avec leur look hyper futuriste et une conception full carbone, elles sont enfin prêtes à arriver sur la route. Et on connaît enfin tous les prix.

Il faut bien avouer qu’il aura fallu remonter dans les archives de Frandroid pour trouver la dernière trace le marque Novus. Avant même le Covid (oui oui, cette époque a existé), plus précisément au CES 2019 où nous avions fait connaissance avec cette moto électrique au look très futuriste, unique, qui se voulait aussi premium que connectée. Puis en pleine pandémie, en septembre 2020, la start-up allemande faisait de nouveau parler d’elle, dévoilant la fiche technique de sa One, ce qui manquait cruellement quelques mois auparavant.

Mais depuis où en est-on ? Parce qu’il ne nous semble pas en avoir croisé sur les routes depuis (peut-être à cause de son tarif de 46 284 euros alors annoncé ?), alors que sa production était attendue pour 2022. C’est au détour d’un communiqué sur sa nouvelle ambassadrice de charme que nous avons voulu prendre des nouvelles de Novus. Et si les choses en en bonne voie, il semble y avoir un peu de retard.

Nouvelle égérie de marque

Avant de rentrer dans le vif du sujet, c’est donc un communiqué fraîchement publié qui a rappelé Novus à notre bon souvenir. En effet, le constructeur a refait parler de lui en s’attachant l’image de Sophia Flörsch, pilote de Formule 3 pour l’Alpine Academy et accessoirement influenceuse avec plus de 800 000 personnes la suivant. Quel que soit l’argument qui a le plus intéressé Novus, celle qui veut devenir la première femme en F1 met au gros coup de projecteur sur la marque.

Une marque qui est donc toujours vivante, et ce en dépit d’une proposition de rachat refusée il y a quatre ans à un certain… Elon Musk ! Elle est même plus proche que jamais d’amener ses productions sur la route. Trois versions différentes de la Novus One s’affichent au catalogue de la marque et sont disponibles à la commande depuis plusieurs mois.

Le smartphone, meilleur ami de la Novus One

Esthétiquement la moto électrique de Novus n’a pas fondamentalement changé, toujours aussi reconnaissable à son côté épuré, avec son châssis monocoque en fibre de carbone troué en son centre. C’est ce qui sert de base aux trois versions disponibles qui ne diffèrent en réalité que par leurs capacités, s’adaptant aux différents types de permis de conduire moto.

Le moteur de la Novus One, tout comme la batterie d’une capacité de 5,5 kWh d’ailleurs, a été développée en interne. Il se trouve intégré directement à la roue. Des roues qui sont d’ailleurs en fibre tressée, elles aussi, et qui ne pèsent que 1,8 kilo sur la balance.

Comme cela avait déjà été précisé lors de ses premières apparitions, la Novus One est une moto connectée dont le smartphone fait office de clé digitale. Et puis il y a une application dédiée également pour ajouter quelques fonctionnalités à l’écran intégré dans le guidon. Le smartphone se clipse devant et propose la navigation, un compteur de vitesse, des statistiques de trajets ou encore des réglages permettant de limiter l’accélération, la vitesse maxi…

À noter que le trou dans le cadre n’est pas là que pour faire beau, mais il permet aussi d’y intégrer des accessoires vendus séparément, soit un coffre de rangement, soit le chargeur.

De 22 à 29 000 euros

Les trois versions se nomment respectivement Base, Super et God. La Novus One Base, la moins puissante donc, est un équivalent 50 cc, avec un moteur d’une puissance de 7 kW en crête qui fait passer l’engin de 0 à 50 km/h en 4 secondes. La batterie de 5,4 kWh nette permet, elle, d’offrir une autonomie de 150 km. Le prix ? Bien moindre par rapport à ce qui avait été annoncé en 2019 puisque l’on commence ici à 22 500 euros.

Juste au-dessus dans la gamme, pour 3 000 euros de plus, soit 25 500 euros, et surtout pour les permis A1, la Novus One Super embarque un moteur bien plus puissant de 17 kW en pic. De quoi faire le 0 à 50 km/h en 2,7 secondes et annoncer une vitesse de pointe de 115 km/h. En revanche l’autonomie est en légère baisse avec 140 km.

Et enfin, pour ceux qui veulent encore un peu plus de puissance, une version à 25 kW est aussi proposée. Au menu de cette One God, 130 km/h maxi, et surtout un 0 à 50 km/h qui arrache en… 1,9 seconde ! L’autonomie ? 135 km pour cette version haut de gamme qui s’affiche tout juste sous les 30 000 euros, à 29 500 euros.

Dernier mot sur la recharge qui est annoncée en 1h30 (0 à 80 %) seulement grâce au chargeur « rapide » en option de 3,3 kW. Un chargeur moins puissant, 2 kW, permet, lui, de recharger en 2h30.