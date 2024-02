Conduire une moto électrique pourrait devenir encore plus fun avec cette fonction inédite

Pour se rapprocher de la sensations que les motos thermiques peuvent procurer, le leader du secteur, Zero Motorcycles, prévoit d’intégrer un faux levier d’embrayage sur ses motos électriques.

Ce que beaucoup de personnes qui passent du thermique à l’électrique regrettent, ce sont les sensations. Alors pas celles de l’accélération, qui est bien plus foudroyante sur une voiture comme une moto électrique. Mais plutôt la sensation de passer les vitesses manuellement par exemple, ce qui permet notamment d’ajouter de la finesse de conduite. Et donner une meilleure sensation de contrôle.

C’est sans doute en ce sens que le leader de la moto électrique dans le monde a décidé d’ajouter un levier d’embrayage à ses productions. C’est en tout cas ce que révèlent les brevets que Zero Motorcycles a déposés, et qui sont rendus publics par nos confrères de Cycle World.

Décharge de couple…

Il est vrai que sur les motos électriques, la main gauche n’a pas grand-chose à faire. Et Zero Motorcycles de vouloir donc rajouter un levier comme sur les motos thermiques pour simuler les sensations d’un embrayage. Et le but n’est pas tant d’inventer une nouvelle fonction que de vouloir y ressembler le plus possible.

Comme rapportés par le média californien, le brevet permet de ressentir dans le levier une résistance progressive, le but étant de jouer par exemple sur le couple de sortie du moteur, en le réduisant. Ainsi le levier imite le fonctionnement d’un embrayage classique. Avec une sensation de glissement que l’on ne connaît pas encore sur les motos électriques.

Mais ce n’est pas le seul usage qui pourrait être copié puisqu’il pourrait aussi être programmé pour procurer une décharge de couple, comme quand on relâche rapidement le levier d’embrayage. Parfait pour partir en wheeling !

… ou freinage maîtrisé ?

De la même manière, ce simili-embrayage aurait aussi une fonction pendant la décélération, avec un levier qui permettrait de contrôler le freinage régénératif. Plusieurs paramètres seraient pris en compte, comme la position de la poignée des gaz, à droite, mais aussi la force et la pression appliquée au levier. Un mouvement rapide du levier pourrait ainsi être interprété par la moto comme un niveau très élevé de freinage régénératif.

Pour le moment, on ne sait pas exactement si Zero Motorcycles a prévu que ce levier d’embrayage soit combiné à des commandes au pied et une boîte de vitesses automatique. Ni quand il arrivera de série sur les motos de la marque. Une technologie qui nous fait penser à celle intégrée par Hyundai dans sa Ioniq 5 N, qui simule les rapports.