Cette mini-moto électrique pratique et amusante coûte moins de 2000 euros

La marque belge Neco vient de lancer l'e-pop, une mini-moto entièrement électrique au look particulièrement orignal. Le prix est plutôt attractif !

Neco commercialise depuis plusieurs années déjà des scooters et des motos de petite cylindrée. La marque belge complète aujourd’hui son offre avec l’e-pop, un original modèle entièrement électrique.

Avec son look de gros jouet, l’e-pop privilégie clairement le fun aux aspects pratiques. Il pourra par exemple convenir aux camping-caristes, qui apprécieront le guidon pliable facilitant le transport. Une utilisation quotidienne pour des trajets domicile-travail en ville reste envisageable, mais l’absence de coffre et de protections pour le conducteur pourraient être gênants.

Bridé à 45 km/h et donc accessible sans permis (cyclomoteur léger), le Neco e-pop ne pèse que 55 kilos. Ce poids plume, combiné aux dimensions réduites du cyclomoteur (1,47 mètre de long), devrait faciliter la prise en main. Les grands gabarits seront en revanche peut-être un peu gênés par la hauteur de selle réduite (660 mm).

Une batterie amovible pour recharger à la maison

Si le look du Neco e-pop ne manque pas d’originalité, les choix techniques sont beaucoup plus classiques. Comme bon nombre d’engins de sa catégorie, l’e-pop utilise un moteur roue et une batterie amovible. Placée au centre du cadre, cette dernière affiche une capacité de 1,34 kWh et offre une autonomie théorique d’environ 60 km (selon le constructeur). Ce chiffre se situe dans la moyenne de la catégorie. Une recharge complète s’effectue en 6 à 7 h.

Neco e-pop // Crédit : Neco Neco e-pop // Crédit : Neco

Le moteur de l’e-pop délivre une puissance de 1 kW en nominal et peut fournir jusqu’à 1,2 kW en pic. Une puissance modeste donc, mais sans doute déjà suffisante pour un deux-roues de ce gabarit. Le fait qu’elle soit inférieure à 2 kW limite en revanche le bonus à 100 euros.

Quatre couleurs au choix

Le Neco e-pop dispose de l’essentiel en matière d’équipement. Il est par exemple doté de phares LED et de freins à disques à l’avant comme à l’arrière. Un démarrage sans clé et un port USB sont également de la partie. Le cadre en acier peut être de couleur noire, orange, verte ou jaune.

En dépit de ses dimensions modestes, l’e-pop accepte bien un passager en plus du conducteur. Néanmoins, ce n’est certainement pas le modèle que l’on recommanderait pour des trajets réguliers à deux.

Pour ce qui est des tarifs, Neco se montre plutôt raisonnable et propose son Neco à 1 999 euros, bonus de 100 euros non déduit. Le véhicule est produit en Chine, comme bon nombre de petits deux-roues électriques.