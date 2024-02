Difficile à classifier au premier coup d’œil, le Joyce' 90 de Tozz Bike joue sur la nostalgie pour proposer un engin hybride entre la moto électrique et le speedbike… mais devra se conformer à la réglementation européenne pour pouvoir se lancer chez nous.

Chez Tozz Bike, on a visiblement le goût de ne rien faire comme les autres, et de brouiller les pistes. Un simple coup d’œil aux trottinettes électriques proposées par ce fabricant d’origine turque, l’usine de production si situant à Ankara (mais les bureaux sont désormais à Londres), et l’on comprend mieux les influences des designers et créateurs de la marque. Un guidon de BMX, une plateforme façon deck de skate, les Pipegun Sixteen et Original ont un style qui ravira les nostalgiques des années 1990.

Et quand Tozz Bike décide de se lancer sur un autre créneau, on retrouve aussi un peu de ce melting pot d’influences. À tel point qu’on ne sait finalement pas trop ce qu’on regarde quand on voit le Joyce’ 90 pour la première fois.

Vive les 90’s

Peut-être les plus connaisseurs d’entre vous feront-ils immédiatement le rapprochement avec un scooter qui a marqué (esthétiquement surtout) son temps, le Honda Cub EZ90. À mi-chemin entre le scooter et la mini-moto (cross), elle était entièrement carénée et sortait tout droit du futur.

C’est un peu la description que l’on pourrait faire du Joyce’ 90 qui y ajouterait la dimension vélo en plus. Et évidemment, plus question de moteur thermique, on parle là de 100 % électrique.

Guidon de BMX là aussi, phare escamotable et carénage d’une seule pièce, on est à fond dans la nostalgie des 90’s. D’ailleurs l’essentiel de la communication joue là-dessus puisque finalement on ne sait pas grand-chose, de ce drôle d’engin.

Pas de pédales

Ce qui ressemble à une moto est en réalité un vélo électrique… ou plutôt un speedbike. En fait, la marque semble quelque peu se perdre en matière d’homologation : d’un côté, elle catégorise son engin de speedbike (aux yeux de la loi française) de par son moteur de 750 W et sa capacité à filer à 45 km/h… mais d’un autre, aucune pédale n’est de la partie pour respecter la réglementation.

Par ailleurs, Tozz explique prévoir un modèle bridé à 25 km/h, afin de respecter les lois européennes inhérentes au vélo électrique. Le problème, c’est qu’elle ne mentionne aucunement – et encore une fois – l’ajout de pédales. On imagine évidemment qu’elle devra se plier à la loi et à cette contrainte mécanique pour homologuer son produit.

Côté autonomie, Tozz annonce 45 km, qui peuvent être augmentés à 90 km en choisissant parmi les différentes options de batterie. À noter que ces dernières sont amovibles et peuvent être rechargées en trois heures grâce à un chargeur rapide.

À défaut de pédales, Tozz Bike a équipé son Joyce’ 90 d’une technologie absolument indispensable sur ce genre d’engins : une boombox intégrée avec connexion Bluetooth pour pouvoir écouter votre musique préférée.

D’ores et déjà en précommande sur le site internet de la marque avec un acompte de 90 euros (coïncidence ? je ne crois pas !), et sans que l’on ne sache son prix exact, le Tozz Joyce’ 90 devrait être mis en production dès le mois de mars 2024.