Deux moteurs, deux batteries : ce speedbike a de la puissance à revendre

La marque américaine Cyrusher lance un nouveau "vélo électrique" tout suspendu de type speedbike, pouvant accueillir une double batterie et même un second moteur.

Aujourd’hui, les vélos électriques ont une assistance limitée à 25 km/h. Une autre catégorie plus anecdotique existe, celle des speedbikes, capables d’atteindre 45 km/h : ils sont néanmoins contraints à une législation stricte en termes d’équipements, d’accessoires, dont l’intégration d’une plaque d’immatriculation. Souvent, ces véhicules puissants sont dérivés de VAE, à l’instar d’un Moustache Friday FS 27.

Jusqu’à 180 km d’autonomie et 1,5 kW de puissance

De son côté, la firme américaine Cyrusher propose un nouveau modèle conçu de base comme un speedbike, le Scout. Ce vélo ressemble davantage à une petite moto qu’à un VAE, de par son cadre ouvert et robuste, son double bras arrière, son cintre haut en U, sa grande selle fixe, son large phare rond, ses clignotants, ses rétroviseurs et ses gros pneus Kenda Crusade 24 pouces de section 4 pouces. Avec ces derniers, le Cyrusher Scout mise sur le confort, en ajoutant une fourche double suspendue ainsi qu’un amortisseur arrière pneumatique.

Mais ce qui pourrait intéresser le grand public, ce sont les performances. La marque décline son speedbike en deux variantes, l’une avec un unique moteur arrière Bafang 1 000 W et une batterie 1 040 Wh (52 V x 20 Ah), et l’autre nommée « Pro », combinant deux moteurs avant et arrière de 750 W, et une seconde batterie, soit un total 2,08 kWh. Pas si loin donc des 2,26 kWh du récent Fiido Titan à 3 batteries.

Source : Cyrusher Le Scout à monomoteur et une batterie // Source : Cyrusher Le Scout Pro à double moteur et batterie // Source : Cyrusher Source : Cyrusher Source : Cyrusher Source : Cyrusher

Avec cette capacité, le Cyrusher Scout Pro pourrait couvrir 180 km, l’autonomie du modèle de base étant de 90 km. Si ce deux-roues peut grimper facilement à 45 km/h, que ce soit en pédalant ou via une gâchette, il est aussi polyvalent via sa transmission à dérailleur 7 vitesses Shimano Tourney TX50.

Un prix raisonnable pour ce speedbike lourdement équipé

Avec une double suspension, deux moteurs et deux batteries, le Cyrusher Scout Pro devrait crever le plafond en termes de tarifs. Son prix est de « seulement » 3 999 euros, loin d’un speedbike traditionnel dépassant facilement les 4 000 voire 5 000 euros. La version de base, à un moteur et batterie unique, est à 2 999 euros.

Et si l’on vous parle de ce modèle, c’est qu’il est disponible en France depuis quelques jours, en livraison gratuite. En taille unique, le speedbike étasunien dispose de trois coloris (noir, gris et vert d’eau).