Ce scooter électrique transformable est une révolution pour le transport urbain

La marque Surge, du géant indien Hero MotoCorp, dévoile un engin hybride. Il s'agit d'un scooter électrique doté d'une plateforme qui s'y greffe pour transformer l'ensemble en pick-up.

Le marché indien est bien plus avancé que le nôtre sur au moins deux points : les scooters électriques. Et les rickshaw. Mais si, vous savez, cette espèce de voiturette à trois roues qui sert de taxi dans de nombreuses villes d’Asie du Sud-Est. Et quand les deux mondes se rencontrent, ça donne le Surge S32 Concept, un drôle d’engin hybride qui présente le meilleur des deux mondes.

Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler que Surge est une start-up qui appartient au géant indien du deux-roues, Hero MotoCorp, dont on vous a déjà parlé il y a quelques jours puisqu’il s’est associé à l’américain Zero Motorcycle sur le développement d’une nouvelle plateforme de moto électrique qui donnera vie à (au moins) quatre nouveautés. Le rôle de Surge, c’est un peu de sonder le futur et développer la mobilité électrique avec des concepts novateurs. La preuve ici !

En 3 minutes, c’est fait !

Vous avez en face de vous un véhicule modulable qui ne demande que trois minutes pour passer d’un simple scooter, à un véhicule permettant à la fois d’embarquer des passagers ou des marchandises. Car la déclinaison pick-up des photos n’est pas la seule, il peut très bien y avoir une partie fermée à l’arrière pour recevoir des passagers sur une banquette. Pour passer de l’un à l’autre, il suffit de lever la partie carénage avant avec le pare-brise et de rentrer le scooter en marche arrière dans le logement qui est prévu.

La particularité, c’est que si la partie arrière possède bien deux roues, l’engin ne devient pas un quatre roues quand le scooter est imbriqué, car la roue arrière de celui-ci ne repose plus au sol. Une roue motrice arrière qui n’en est plus une et donc, chaque partie de l’engin possède sa propre batterie, tout comme son propre moteur.

Une nouvelle catégorie de véhicule

Pour ce qui est de la fiche technique, on parle ici d’un scooter possédant un moteur de 6 kW (8 ch) de puissance permettant d’atteindre jusqu’à 60 km/h. La partie arrière quant à elle est un peu plus puissante, puisqu’il s’agit évidemment de la configuration qui sera la plus lourde. Elle embarque en effet un moteur de 10 kW (13,5 ch). En revanche la vitesse est limitée à 45 km/h. Quant aux batteries, elles sont d’une capacité de 3,87 kWh pour le scooter seul, et de 11,62 kWh pour la version « rickshaw ».

Si ce concept de Surge paraît relativement simple, il n’en reste pas moins que la marque a dû travailler avec le ministère indien des Transports pour créer une nouvelle catégorie de véhicule. Et on imagine que le législateur a dû s’arracher les cheveux quand on lit la définition de cette nouvelle catégorie ‘L2-5’ : « module combiné 2 roues-3 roues d’un véhicule à moteur à trois roues construit de telle sorte qu’un véhicule à deux roues de la catégorie L2 est combiné à un module arrière non autopropulsé. Il peut être séparé ou combiné, selon les besoins ».

Cette volonté de le faire rentrer dans une catégorie d’homologation illustre en tout cas peut-être la volonté de vouloir commercialiser ce qui n’est pour le moment encore qu’un concept.