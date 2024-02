Dépouillé, atypique et performant, ce scooter électrique britannique sera bientôt dans nos rues

Grâce à une levée de fonds de 10 millions de dollars, la marque anglaise de scooters électrique Zapp EV s'apprête à se déployer en Europe. Et amener son original Zapp EV sur les routes très prochainement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne ressemble à rien de ce qui se fait actuellement sur la route. Son nom ? Le i300. Élaboré par la société Zapp EV, ce scooter électrique au look aussi dépouillé que futuriste avait été dévoilé il y a plusieurs années. Mais sa gestation a été longue. La bonne nouvelle, c’est qu’en dépit des années, il n’a rien perdu de son originalité. Et surtout il s’apprête à arriver sur les routes.

En effet, Zapp EV vient de sécuriser un très gros investissement de 10 millions de dollars. Il s’agit d’un accord d’achat d’actions qui permettra à l’entreprise de lancer la production et le déploiement commercial de l’i300. Avec une priorité donnée aux marchés européens « dans les mois à venir », alors que les marchés asiatiques attendront un peu plus, jusqu’à fin 2024.

Des performances qui décoiffent

Zapp EV ne cache pas que l’attrait premier pour son scooter i300 se fera au niveau du design. Il faut dire que le deux-roues a déjà été primé huit fois pour son physique, comme avec le fameux prix Red Dot 2023 ou encore le German Design Award 2023.

Cette annonce de la confirmation de son arrivée prochaine sur les routes nous permet de nous pencher de nouveau sur ce drôle d’engin qui exhibe une sorte d’exosquelette dépouillé qui supporte à la fois le châssis et monte jusqu’à la selle. Classé dans la catégorie des équivalents 125, il offre des performances à la hauteur de son physique. Au menu, un moteur interne à aimant permanent développant 14 kW en crête, et 5,7 kW. Suffisant pour lui faire atteindre 50 km/h en 2,35 secondes, et 70 km/h en 4,1 secondes ! Quant à la vitesse de pointe, elle est de 97 km/h.

Équipé d’une batterie Lithium-Ion de 1,4 kWh (divisé en deux batteries de 720 Wh), le Zapp i300 annonce une autonomie de 60 km en mode Eco. Les deux batteries sont amovibles, pèsent 6 kilos chacune, et peuvent être rechargées individuellement chez soi. Il faut compter 2 heures sur un chargeur standard de 420 Wh, et une heure avec le chargeur rapide de 840 Wh.

Les prix du Zapp i300

Largement personnalisable comme on peut le voir sur le configurateur en ligne, le i300 est d’ores et déjà disponible à la réservation. Comptez à partir de 7590 euros pour la version de base, 8590 euros pour la version Ocean, ou 9590 euros pour la version Carbon. À noter que l’édition de lancement, elle aussi à 9590 euros, a quant à elle été entièrement vendue.