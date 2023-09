Ce VTT électrique premium impressionne par sa légèreté grâce à ces choix intéressants

Le constructeur Stevens Bikes a mis à jour son catalogue avec deux nouveaux VTT électriques très haut de gamme, dont le poids passe aisément sous la barre des 20 kilos. Attention en revanche, le prix, lui, s’envole.

Il existe plusieurs types de VTT électriques sur le marché : les semi-rigides pour les néophytes cherchant à mettre un pied dans cette discipline, caractérisés par une unique suspension placée à l’avant ; les tout-suspendus plus aboutis et destinés à un public plus avisé, qui sont aussi et surtout généralement plus onéreux.

Le constructeur Steven Bikes a récemment mis à jour son catalogue avec deux VTTAE appartenant à cette seconde catégorie, nous apprend eBike News. Voici donc les E-Maverick AM 9.4.3 et E-Maverick AM 7.4.3, que l’on peut considérer comme des vélos tout-terrain électriques légers, voire très légers.

Sous les 20 kg

Le premier revendique en effet un point de 16,5 kg, contre 17,5 kg pour le second. La présence d’un cadre en carbone joue évidemment un rôle central. Pour rappel, le carbone est un matériau réputé pour sa rigidité et sa légèreté. En contrepartie, il coûte bien plus cher que l’aluminium. D’où les tarifs souvent élevés croisés sur des VAE en carbone.

D’un poids de 2,6 kg, le cadre est associé à un moteur central TQ HPR 50 d’un couple de 50 Nm. Là encore, ce choix est clairement orienté par cette idée de concevoir le vélo le plus léger possible. Pour rappel, cette motorisation est un poids plume avec ses 1,85 kg. Elle participe donc clairement à tirer le poids de l’engin vers le bas.

Même philosophie pour la batterie : le binôme intègre un accumulateur dont la capacité énergétique est somme toute modeste : 360 Wh. La batterie est un élément capable d’alourdir considérablement un vélo électrique : il convient donc de sélectionner le bon modèle pour répondre au cahier des charges établi.

Une fiche technique de haute volée

La version E-Maverick AM 9.4.3 est la plus haut de gamme des deux. Elle embarque une transmission premium, une SRAM X0 Eagle à 12 vitesses, associée à des pneus de 29 pouces Schwalbe Wicked Will Evolution, des freins à disque hydrauliques Shimano XTR et une double suspension.

À l’avant, il faut compter sur une fourche suspendue RockShox Pike Ultimate d’un débattement de 140 mm, contre un amortisseur arrière RockShox Deluxe Ultimate RCT au débattement similaire. Le tout pour la somme de 9999 euros.

Une version plus abordable presque tout aussi légère

Plus abordable (6999 euros), la version E-Maverick AM 7.4.3 opte pour une transmission plus modeste, mais tout de même éprouvée : une Shimano Deore XT Shadow+ à 12 vitesses, couplée à des freins à disque hydrauliques Shimano BR-M6120, une fourche suspendue RockShox Pike Select+ (140 mm) et un amortisseur arrière RockShox Deluxe Select+ (140 mm).

Là encore, Steven Bikes parvient à faire sensation avec un poids de 17,5 kg. Sur le site internet français, la page de chaque produit n’indique pas le tarif officiel, qui est sur demande. À voir si le prix est susceptible d’évoluer par rapport aux éléments partagés par eBikes News.

