Vélos électriques : voici la distance que parcourent chaque année les cyclistes, et c’est assez étonnant

L’UFC-Que Choisir a publié les résultats d’une enquête réalisée auprès de 3000 propriétaires de vélo électrique. Sont-ils satisfaits ? Quel est le prix moyen d’un VAE ? Quel canal de vente est le plus privilégié ? Combien de kilomètres parcourent-ils par an ? Autant de questions qui ont aujourd’hui droit à une réponse.

Les vélos électriques traversent actuellement un âge d’or. Chaque année en France, les chiffres de vente battent un nouveau record. En 2022, pas moins de 738 000 modèles ont été écoulés, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2021. Cela représentait 28 % des volumes de ventes relatifs au marché du cycle.

L’association au service des consommateurs, la bien nommée UFC-Que Choisir, a réalisé une enquête auprès de 3000 propriétaires de vélos électriques. L’objectif : mieux comprendre le secteur, au travers d’un questionnaire axé sur le coût d’achat, le type de VAE acheté, le nombre de kilomètres parcourus par an ou encore le taux de satisfaction.

« Que » 22,5 km par semaine

Le nombre de kilomètres parcourus par an est une donnée suffisamment rare pour le souligner. Il est donc intéressant d’y jeter un œil attentif, même si les chiffres obtenus reflètent avant tout une moyenne, et non une vérité générale basée sur l’ensemble des utilisateurs de vélos électriques.

Selon l’enquête d’UFC-Que choisir, un cycliste parcourt 1072 km par an avec son vélo électrique. Soit une moyenne de 90 km par mois, ou 22,5 km par semaine. Si le seuil des 1000 km peut sembler impressionnant au premier abord, il l’est d’autant moins lorsqu’il est ramené à une moyenne par semaine.

En effet, 22,5 km parcourus de manière hebdomadaire peut sembler peu, surtout en pratiquant le vélotaff — les 10 km par jour sont très facilement atteints. Il convient encore une fois de préciser que cette valeur est une moyenne. Certains font moins, d’autres plus.

Parmi les autres thématiques abordées, la question du prix et du type de vélo acheté. Le prix moyen calculé depuis les résultats de l’enquête s’élève à 2034 euros, qui se rapproche donc du prix moyen officiel de 1965 euros. Pour les VTTAE, VTC électriques et VAE urbains, voici les chiffres moyens :

Prix moyen VTT : 2556 euros ;

Prix moyen VTC : 2166 euros ;

Prix moyen vélo urbain : 1736 euros.

Les magasins physiques ont le vent en poupe

À la question « par quel canal de vente êtes-vous passé pour acheter votre vélo électrique ? », la réponse « dans un magasin physique » l’emporte logiquement avec 66 % des votes. Rien de surprenant : l’achat d’un VAE implique généralement un investissement important — même pour de l’entrée de gamme —, d’où l’envie de l’essayer ou le voir en magasin avant l’acte d’achat.

Voici la répartition des autres canaux de vente :

22 % dans une grande surface de sport ;

8 % sur Internet ;

7 % autres.

Concernant les réparations, 51 euros sont en moyenne dépensés pour rafistoler des freins, des roues/pneus, une batterie ou encore une chaîne. Mais seulement 40 % des sondés y ont eu recours.

Un sacré taux de satisfaction

Pour terminer, le taux de satisfaction atteint les sommets : 97 % des personnes se disent satisfaites de leur vélo électrique, lorsque 98 % d’entre elles conseilleraient à un proche d’en acheter un. Il n’empêche, de légers freins à l’utilisation subsistent : la peur du vol (80 %) le manque d’infrastructures cyclables (78 %).

