Cette veste Continental pour vélo est la première à être détectable par les caméras des voitures

Très technique et toutes saisons, cette veste signée Urban Circus et Continental pour les vélos (électriques) se veut la première à être détectable par les caméras de voitures.

Alors oui, cet équipement ne fait pas dans la discrétion comme les récentes vestes de pluie Decathlon. Ici, l’objectif est d’être vu de tous au guidon de son vélo électrique ou de sa trottinette électrique. Spécialiste des vestes techniques, le français Urban Circus s’est associé au fabricant de pneus allemand Continental pour ce nouveau modèle “Détectable”.

Une veste vélo complète avec une techno unique

Car le partenariat n’est pas seulement pour la communication, mais pour créer “la première veste de vélo détectable par les systèmes d’aide à la conduite des voitures” (caméras et LIDAR). Alliant jaune fluo et surfaces réfléchissantes au motif des initiales des marques, la veste Urban Circus Continental est un gros atout de sécurité la nuit.

Pour certains, cela sera un gadget, mais un plus dans une circulation dense à proximité des autres véhicules. Si c’est même accessoire pour vous, la veste se veut toutes saisons à destination des cyclistes urbains : coupe-vent, déperlante, imperméable (10 000 mm Schmerber) et respirante.

Plusieurs astuces rendent aussi cette veste très pratique dans diverses situations. Des ventilations latérales par zip et l’ouverture par le bas viennent aérer en cas de surchauffe du cycliste. À l’opposé, des mitaines intégrées et l’attache des manches protègent les bras du froid ou de la pluie, tandis qu’un cordon inférieur peut venir bloquer l’entrée du vent sous la veste. Et pour la tête, une capuche à cordon compatible casques vélo et le col montant sont d’autres barrières aux intempéries.

Un prix attractif pour la veste Urban Circus Continental

Cette veste de pluie très visible Urban Circus Continental a connu un certain succès dans sa première édition et ne reviendra qu’en livraison fin novembre 2023. En attente de réassort, elle est disponible en précommande, au prix réduit de 188 euros (contre 235 euros par la suite). Ciblant toutes les corpulences, elle propose également six tailles de XS à XXL.