Ce side-car pour vélo électrique se la joue très vintage et pratique pour voyager à plusieurs

La marque Michael Blast continue de jouer la carte vintage, avec cette fois-ci un vélo électrique affublé d’un side-car - ou plutôt d’un side-bike -, pour voyager à plusieurs personnes.

Michael Blast possède un catalogue de vélos électriques pas comme les autres. Cette marque française basée à Pierrelatte, dans la Drôme, propose des cycles d’inspiration vintage pour tenter de se démarquer de la masse et des autres modèles au design plus conventionnel. C’est donc dans cet esprit qu’elle a récemment lancé… un side-car pour VAE.

Le Greaser Springer, de son nom, est ainsi en mesure de transporter un conducteur et un passager assis dans le side-car. Le vélo est en fait un modèle déjà présent dans l’offre de la marque, le Greaser en l’occurrence. Pour l’occasion, une nouvelle fourche plus solide a été intégrée pour ajouter de la rigidité et supporter le poids de l’ensemble.

Un capteur de cadence qui interroge

Car cet engin pèse un total de 59 kg tout de même, batterie incluse. La batterie, justement, permettrait de parcourir entre 45 et 100 km selon le mode d’assistance. La fiche technique mentionne aussi un moteur arrière de 250 W, associé à un capteur de cadence. Ce qui ici correspond à un capteur de rotation, soit une petite hérésie à ce prix-là.

À 3690 euros, on s’attend en effet à un capteur de couple digne de ce nom. Avec, le comportement électrique est bien plus naturel et dynamique qu’un capteur de rotation, que l’on retrouve surtout sur des VAE abordables et vendus autour de 1000 euros. Un véritable effort en la matière aurait dû être fait par la marque.

Plongée dans les années 1920

Pratique, la potence est réglable. De ce fait, vous pouvez l’élever ou la descendre pour mieux ajuster votre position de conduite. En matière d’équipements, le Greaser Springer intègre un phare avant LED extra large, un carter de chaîne, des garde-boue et des freins à disque hydrauliques – ni le modèle, ni la marque ne sont précisés.

Le cadre est garanti 10 ans, contre 2 ans pour le moteur et la batterie. Une seule et unique taille semble être proposée. En tout cas, ce side-car a le mérite de nous plonger dans les années 1920 et les décennies suivantes, l’époque où sa démocratisation a eu lieu. Pour les vacances au bord de la mer ou les voyages en vélo, cela peut être fun… à un prix tout de même salé.