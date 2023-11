Ce nouvel antivol ultra robuste veut être la solution parfaite pour les vélos électriques et cargo

La marque britannique Hiplok a décliné l’un de ses antivols phares en une nouvelle version plus grande, mais aussi et surtout capable de mieux s’adapter aux gros vélos électriques ainsi qu’aux vélos cargo. À ses côtés, est aussi lancé un point d’ancrage équipé d’un bras pivotant.

Hiplok fait partie des marques réputées dans le milieu de l’antivol. L’entreprise britannique a lancé un tout nouveau modèle nommé DX1000, qui n’est autre qu’une version plus grande du D1000. Mais ce n’est pas tout. À ses côtés, deux accessoires s’invitent à la fête : l’A100, qui est un point d’ancrage classique sur lequel peut s’attacher l’antivol ; et l’AX1000, qui est lui aussi un point d’ancrage mais équipé d’un bras rotatif.

Avant de rentrer dans les détails techniques, sachez que ce projet développé sur les deux dernières années cherche à mieux s’adapter au marché actuel. À savoir les vélos électriques imposants, mais également les vélos cargo dont les cadres peuvent parfois prendre de l’embonpoint. Ce modèle d’antivol cible également les motos, peut-on lire dans le communiqué de presse officiel.

Plus grand, plus polyvalent

Comme expliqué, le DX1000 est plus imposant que son petit frère, le D1000 : il faut donc compter sur des dimensions plus grandes (290 x 180 x 45 mm pour l’anse) et un poids en hausse de 700 grammes, soit 2,6 kg au total, note BikeRadar.

L’accessoire s’appuie toujours sur le matériau Ferosafe, qui n’est autre qu’un composite de graphène qui booste la résistance de l’antivol. La marque d’outre-Manche n’hésite pas à avancer que son DX1000 est capable de résister aux meuleuses d’angle.

Le DX1000 n’arrive pas seul. S’il peut se transporter dans un sac à dos pour l’utiliser en extérieur, il peut aussi se combiner avec l’AX1000, une solution très intéressante pour votre domicile. Ce point d’ancrage à fixer sur le sol ou le mur est accompagné d’un bras rotatif à 360 degrés, qui pivote aussi à 180 degrés.

Long de 430 mm, ce bras est aussi bien compatible avec le DX1000 que des chaînes ou antivols d’autres marques. Il peut évidemment se replier et se mettre à plat pour éviter l’encombrement. L’idée ici est de s’adapter au maximum de cadres possibles.

Prix et disponibilité

Dans la même veine, mais de manière moins poussée, l’A1000 est uniquement constituée du point d’ancrage, sans le moindre bras néanmoins. La base du système peut tout de même pivoter à 360 degrés, précise BikeRadar, le rendant plus polyvalent que certains modèles concurrents fixes.

Cette nouvelle Serie 1000 est actuellement disponible en précommande sur Kickstarter, pour des livraisons en avril 2024 sans aucuns frais de livraison. À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 52 000 euros ont été récoltés, sur un objectif de 23 000 euros. Le succès est donc au rendez-vous.

Ci-dessous, la grille tarifaire établie :

Hiplok DX1000 : 350 euros ;

Hiplok AX1000 : 400 euros ;

Hiplok A1000 : 225 euros.