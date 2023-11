Cette étude qui met en valeur les véhicules électriques oublie un point essentiel

Une étude de BloombergNEF fait une estimation de la réduction d'utilisation du pétrole induite par la croissance des 2 et 3 roues électriques, oubliant les vélos et trottinettes électriques. Frandroid a fait le calcul pour vous.

La progression des véhicules électrifiés est inexorable en France comme en Europe et dans le monde. Conséquence, leur fonctionnement via l’électricité vient réduire l’utilisation de carburant et donc la demande de pétrole, mais à quelle échelle ?

C’est la question que s’est posé BloombergNEF (Bloomberg New Energy Finance), en organisant ses recherches par type de véhicules. Ainsi, le rapport de cet automne 2023 indique que la demande en pétrole baisserait de 1,5 million de barils par jour, dont deux tiers venant uniquement des 2 et 3 roues motorisés. Ainsi, les cyclomoteurs, motos et scooters électriques contribueraient à eux seuls à 1 million de barils de moins quotidiennement. Un chiffre qui inclut également les vélos et trottinettes électriques ?

Pas sûr, BNEF ne mentionne pas explicitement ces deux modes de transport. Dans un podcast hébergé par Bloomberg, le journaliste Akshat Rathi a justement précisé qu’il « s’agit plus spécialement de scooters électriques que de vélos électriques », en évoquant les deux grands pays contributeurs des deux roues motorisés électriques que sont la Chine et l’Inde. En tout, 280 millions de 2 et 3 roues électriques rouleraient dans le monde en 2023 pour BNEF.

10 millions de barils par an évités grâce à la mobilité douce en France

L’étude souffre donc d’un angle mort que sont les VAE (vélos à assistance électrique) et les trottinettes électriques. Or, ceux-ci sont encore plus vertueux que les scooters et motos électriques, notamment pour les petits trajets du quotidien. Par ailleurs, on sait que 40 % des trajets en voiture font moins de 3 kilomètres selon le Cerema.

Si l’on pouvait remplacer ces trajets en employant des VAE ou trottinettes électriques, on réduirait ainsi les émissions de CO2 d’environ 3,5 à 4 millions de tonnes par an (sur la base de 165 g/km de CO 2 sur une voiture roulant en France selon la Citepa). Ce serait donc près de 1 % des émissions totales de gaz à effet de serre (CO2eq) de la France en 2022.

En termes de baril, la baisse serait d’environ 10 millions par an rien qu’en France, grâce aux vélos et trottinettes électriques sur ces courts trajets. Nous mettons de côté les émissions négligeables produites par ces véhicules (10 g/km selon l’Ademe et abordé dans notre dossier sur le vélo écologique). Aussi, nous prenons pour base 7 l/100 km par voiture en France en moyenne en 2022 (7,3 en 2018 selon CCFA). Et l’on parle uniquement d’utilisation, et non du cycle de vie, là où les émissions de VAE et trottinettes seraient 30 fois inférieures à l’automobile via Transport Research.

Les émissions de la France en moins, si le monde se mettait au vélo

Mais faut-il pour cela que les infrastructures puissent aider à leur utilisation. Développées dans certaines grandes villes et agglomérations, elles sont encore insuffisantes ailleurs. Une étude de 2022 de Communications Earth & Environment sur Nature a tenté d’estimer l’impact du scénario où le monde serait capable d’utiliser un vélo pour les trajets de moins de 1,6 km.

Dans ce cas, il ferait chuter les émissions de CO 2 de 414 millions de tonnes, soit celles de la France tous secteurs confondus. Et sous 2,6 km, ce serait même 686 millions de tonnes de CO 2 évitées, soit 90 % des émissions de nos voisins allemands.